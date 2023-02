Anna Tatangelo età un dettaglio mostra il fisico da ragazzina FOTO

Anna Tatangelo sorprende ancora una volta: l’età non è un problema perché sui social mostra ancora un fisico da ragazzina

Il 9 gennaio Anna Tatangelo ha festeggiato 36 anni e come spesso accade ha voluto aggiornare i suoi fan sui festeggiamenti che di certo non sono passati inosservati. La cantante ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram alcuni scatti, questo perché ormai all’età di 36 anni è ormai diventata anche una sorta di vera e propria influencer oltre a portare avanti la sua splendida carriera nella musica. Basta dare anche solo e soltanto uno sguardo al suo profilo Instagram per rendersene conto, e non solo per i quasi due milioni di follower che può vantare. E tra l’altro c’è stato un dettaglio che non può essere certo sfuggito ai fan più attenti. Mai come in questo caso, la curiosità la fa davvero da padrone. Infatti, come si può perfettamente ammirare dagli scatti postati dalla cantante, non può certo passare inosservato il suo fisico statuario, che viene ancor più esaltato dall’outfit scelto per l’occasione. Eleganza e femminilità sono le parole più adeguate per descrivere la conduttrice, che fa letteralmente impazzire tutti i suoi seguaci. E per di più in molti si accorgono che sulla torta di compleanno manca la candelina con gli anni. Insomma, un qualcosa che sembra quasi sottolineare ed evidenziare come, al di là dell’età, la Tatangelo sembri davvero una ragazzina. Non resta dunque che lasciarsi conquistare dal suddetto scatto. Sotto il post, a farle gli auguri sono tantissimi personaggi del mondo della musica, della tv e dello spettacolo: Emma Marrone, Elettra Lamborghini, Bianca Guaccero, Elisabetta Gregoraci, Giorgia, Nek, Paola Perego, Francesco Cicchella, Matilde Brandi e Jessica Morlacchi. Insomma, l’artista è davvero ben voluta da tutti. D’altronde la sua carriera parla per lei.

Anna Tatangelo figlio, il suo più grande amore

Era il 2002 quando Anna Tatangelo, all’età di 15 anni, ha conquistato tutti vincendo Sanremo Giovani con la canzone Doppiamente fragili. Ora, che sono passati più di 20 anni, la nativa di Sora è ancora sulle scene ed è senza alcun dubbio una cantante e una conduttrice affermata e amata dal grande pubblico. Molto spesso si è presa le scene ed è stata al centro di chiacchiericci e gossip anche per vicende legate alla sua vita privata e sentimentale. Fin troppo chiaro il riferimento alla love story con Gigi Alessio, che tanto ha fatto parlare pure dopo la sua fine. Dalla loro relazione, come tutti sanno è nato il figlio Andrea che oggi ha 12 anni. Proprio in occasione del suo dodicesimo compleanno, che c’è stato lo scorso marzo, la cantante gli ha voluto dedicare un bellissimo messaggio: “Vivo per vederti sorridere sempre. Grazie perché da quando sei nato illumini la mia vita. Tanti auguri amore mio”. I due vivono assieme nella nuova casa comprata dalla donna ed è stato soprattutto lui ad aiutarla per rialzarsi in un momento comunque difficile e complicato. Ed è lui che ora sembra essere il suo unico vero amore.