Anticipazioni Amici 5 febbraio: dramma Samu, Megan lascia, Wax vs Maria

Le anticipazioni di Amici 22 di domenica 5 febbraio sulla sfida di Samu, il cambio prof di Megan e le parole di Maria a Wax sul Capodanno gate

Le anticipazioni di Amici 22 sulla puntata di domenica prossima 5 febbraio stupiscono come da settimane a questa parte. Al centro del daytime come è andata a finire la sfida di Samu, la scelta di Megan e Todaro fino alla maglia del serale negata. Stando agli spoiler di Amici News l’ospite del 5 febbraio di Amici è Bresh che saluterà calorosamente Wax ricordandogli che avevano un amico in comune, un produttore. Proprio con il discusso cantante di Arisa la stessa Maria De Filippi ha auto un confronto importante sul Capodanno Gate. In settimana dopo le critiche di Anna Pettinelli, l’allievo aveva lamentato un accanimento nei suoi confronti. La conduttrice ha voluto mettere un punto su quello che è successo la notte del 31 dicembre. Maria ha così rivelato con saggezza di aver trattato male Wax per il suo bene. Insomma un confronto all’insegna del lieto fine. Altre polemiche stando alle anticipazioni di Amici 22 di domenica 5 febbraio si sono consumate con il compito assegnato da Arisa a Cricca ovvero quello di scrivere delle barre. Il cantante di Se mi guardi così ha trovato fuori luogo dover comporre su brani di altri, avrebbe potuto chiedergli uno dei suoi tanti inediti scritti di suo pugno, la prof. ha dissentito, Lorella ha protestato.

Un dibattito sterile perché alla fine il compito non è stato fatto. Si è poi svolta la gara di canto e di ballo per una maglia per il serale di cui parleremo in seguito per dare priorità agli spoiler sulla sfida di Samu e Megan. La ballerina ha eseguito alla perfezione il compito assegnatole da Emanuel Lo grazie al quale si è sentita valorizzata. In seguito è stata mostrata la clip in cui l’ex di Gianmarco si è sfogata affermando che il suo docente, ovvero Rimondo Todaro, non la segue come lei vorrebbe e si sente spenta. Emanuel Lo chiede espressamente la ballerina nel suo team e la reazione dell’ex professionista di Ballando con le Stelle è pacata. Dunque Megan passa da Todaro a Emanuel Lo. Stando alle anticipazioni di Amici 22 sulla puntata del 5 febbraio la sfida di Samu è stata molto avvincente, una comparata di modern e hip hop che ha lasciato il pubblico in studio senza fiato. Una gioia a metà per il ballerino: gli spoiler vedono Samu vincere la sfida ma Emanuel Lo gli nega la maglia per il serale perché la Celentano gli ha messo 4 al compito.

Amici 22 domenica 5 febbraio: le gare

Le anticipazioni di Amici 22 del daytime di domenica 5 febbraio vedono a giudicare la gara di ballo il ritorno di Rossella Brescia che ha trovato super Alessio e Maddalena che a vinto la gara di accesso al serale ma non ha avuto la maglia da Emanuel Lo. Questa la classifica completa della danza: Maddalena, Alessio, Gianmarco, Samu, Paky, Benedetta e ultima Megan. Passiamo agli spoiler sulla sfida di canto per la maglia color oro. I giudici sono stati Vessicchio, Francesco Sarcina delle Vibrazioni e Baby K. Una gara che ha auto risvolti clamorosi. Vince Niveo ma Lorella lo ritiene ancora non pronto e non ottiene l’accesso al serale.

Interessante la classifica completa di canto di domenica 5 febbraio: Niveo, Cricca, Angelina, NDG, Piccolo G, Federica, Jore e ultimo per la seconda volta consecutiva Wax. Angelina e Alessio per le loro rispettive categorie vincono un contest per un festival in Sardegna giudicato da Vessicchio. Maria ha tenuto a sottolineare che la Mango non ha vinto per il suo cognome. Piccolo G e Federica sono invece i finalisti con i loro inediti per il contest di Radio Mediaset, mentre Maddalena vince la prova Tim e Gianmarco la prova Oreo. Assenti per influenza Aaron e Mattia. Infine con gli spoiler sulla puntata di Amici 22 del 5 febbario una nota di gossip su Wax e Angelina. La Mango è fidanzata la loro è solo amicizia.