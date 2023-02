Come è morta Nina: chi ha ucciso la madre di Futura

La morte di Nina, moglie di Carmine Di Salvo e madre di Futura, è stato uno dei momenti che più hanno sconvolto i fan di Mare Fuori.

Nella terza stagione di Mare Fuori, i fan della serie hanno visto Carmine lentamente avvicinarsi al personaggio di Rosa, ma come molti ricorderanno, il grande amore del ragazzo durante le prime due stagioni della serie, è stata Nina. La ragazza viene uccisa nel secondo episodio della seconda stagione; nella puntata intitolata “Nella gioia e nel dolore” Carmine e Nina celebrano finalmente il loro matrimonio ma la felicità dei novelli sposi si trasforma rapidamente in tragedia. Dopo che gli sposi escono dalla chiesa, un SUV tenta di investire Carmine che ha in braccio la figlia Futura, Nina che si accorge di quanto sta per accadere spinge via il marito e la figlia salvandoli ma finisce lei stessa per essere travolta per poi morire poco dopo in ospedale. Si scoprirà nel corso della seconda stagione di Mare Fuori che alla guida dell’auto che ha ucciso Nina c’era Totò; il giovane voleva uccidere Carmine per vendicare la morte dell’amico Ciro che era stato ucciso da Filippo nel tentativo di difendere Carmine dall’aggressione di Ciro. Dunque la morte di Nina è stata un’errore e se all’inizio preso dalla rabbia, Carmine è intenzionato a farsi giustizia da solo, quando si ritroverà faccia a faccia con l’assassino di sua moglie, deciderà di non portargli rancore dopo essersi reso conto del suo genuino pentimento. Ma ora ricostruiamo tutta la storia tra Carmine e Nina.

Mare Fuori Nina e Carmine la storia

Carmine è un giovane napoletano proveniente da uno dei quartieri malfamati della città. Di indole pacata e gentile, vuole dissociarsi dalla sua famiglia di camorristi e costruirsi un futuro come parrucchiere. L’unica persona che lo fa stare bene è la sua ragazza Nina. Un giorno i due vengono aggrediti da Nazario Valletta, figlio di un clan rivale di quello di Carmine, e dei suoi amici. Durante l’aggressione, Carmine finisce per uccidere Nazario che voleva violentare Nina. Carmine finisce così nell’IPM di Napoli. Nina resta vicina al fidanzato e durante una delle sue visite al carcere, comunica a Carmine di essere incinta. I due si ricongiungono brevemente fuori dal carcere quando Carmine viene portato ad assistere all’ecografia di Nina I due scoprono così di aspettare una figlia che Carmine decide di chiamare Futura. Vedendo l’ecografia di Nina, Carmine riacquista la speranza verso un futuro migliore. Nel frattempo Carmine viene informato che se vuole essere perdonato dal padre di Nazario, dovrà uccidere Massimo, comandante della polizia penitenziaria con cui ha legato fortemente. Carmine non vuole ovviamente commettere un altro omicidio ma se non ucciderà Massimo, a pagarne le conseguenze sarà Nina. Filippo, amico di Carmine e suo compagno di cella, lo aiuta ad evadere per sottrarsi al piano di uccidere Massimo. Carmine di ricongiunge così con Nina ma la fuga dei due è resa difficile dall’avanzato stato di gravidanza della ragazza, alla fine Carime decide di tornare all’IPM mentre Nina viene messa in una clinica privata sotto falsa identità. Quando Carmine esce dal carcere per andare a processo resta coinvolto in un attentato come punizione per non aver ucciso Massimo ma si salva. Mentre è ferito in ospedale, Nina dà alla luce Futura. Quando Carmine esce dall’ospedale, finalmente può sposare Nina ma come già detto la gioia dei due giovani dura ben poco dato che Nina verrà di lì a poco uccisa nel tentativo di salvare Carmine e la figlia da una macchina che li voleva investire.