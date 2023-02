Mare Fuori 3 Carmine Di Salvo chi è Massimiliano Caiazzo

Chi è Massimiliano Caiazzo, il giovane attore che interpreta Carmine Di Salvo uno dei protagonisti di Mare Fuori 3

Tra i protagonisti di Mare Fuori 3, serie ambientata in un Istituto Penale Minorile di Napoli, c’è Carmine Di Salvo un giovane camorrista in cerca di riscatto interpretato dall’attore Massimiliano Caiazzo. Il giovane attore è nato nel 1996 a Vico Equense nella città metropolitana di Napoli. L’affascinante Carmine con i suoi capelli nero pece e i suoi 1,82 cm di altezza inizia a studiare recitazione a 18 anni quando si iscrive alla scuola di cinema Mèliès dell’attore Gianfelice Imparato prosegue poi gli studi a Roma presso l‘HT STUDIO DE SANTIS. Nel 2012 compare in due cortometraggi, “Sorrentum” e “Il Simposio di Platone” e nel frattempo continua a formarsi. Il debutto sul piccolo schermo per Massimiliano Caiazzo arriva nel 2016 nella serie tv Furore di Alessio Inturri andata in onda su Canale 5. Si iscrive all’università scegliendo biotecnologie ma abbandona poco dopo gli studi per dedicarsi appieno alla recitazione. Nel 2020 arriva la svolta quando viene scelto per interpretare Carmine Di Salvo nella prima stagione della fiction Rai Mare Fuori e nello stesso anno vince il Premio Kinèo Giovani Rivelazioni alla settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Proprio il suo ruolo in Mare Fuori gli vale nel 2021 il Premio Meno di Trenta Miglior Attore Serie TV. Al cinema lo vediamo nei film School of Mafia (2020) di Alessandro Pondi e Piano Piano (2022) di Nicola Prosatore. Massimiliano Caiazzo torna anche per la seconda e terza stagione di Mare Fuori mentre recentemente abbiamo potuto ammirarlo in una versione televisiva del classico napoletano Filumena Marturano al fianco di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Per quanto riguarda la sua vita privata Massimiliano Caiazzo è piuttosto riservato, sappiamo che è un grande tifoso del Napoli mentre si vocifera di un flirt con la ballerina di Amici Elena D’Amario.

Mare Fuori la storia di Carmine Di Salvo

Carmine Di Salvo è un personaggio che troviamo fin dalla prima stagione di Mare Fuori ma in Mare Fuori 3, Carmine assume una maggiore centralità. Massimiliano Caiazzo interpreta un adolescente appartenente a una nota famiglia di camorristi, è fidanzato con Nina la quale gli dà una figlia di nome Futura. Quando Nazario, appartenente ad una famiglia rivale di quella di Carmine, cerca di violentare Nina, Carmine lo uccide venendo arrestato e portato all’IPM. In carcere, Carmine viene soprannominato dagli altri detenuti “O’ Piecoro” ossia codardo a causa del suo carattere buono e pacifico e proprio per questo viene preso di mira ma si sforza di resistere alle provocazioni. Carmine affronta un momento difficile quando la fidanzata Nina viene uccisa per errore durante un regolamento di conti ma trova la forza di andare avanti e non farsi giustizia da solo. In Mare Fuori 3 Carmine è uno dei personaggi principali e lo vediamo costruire lentamente un legame con la giovane Rosa la quale si fa arrestare ed entra nel carcere con lo scopo di ucciderlo per vendicare i fratelli ma che piano a piano imparerà a conoscere e fidarsi del ragazzo.