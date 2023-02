Giuseppe Pirozzi chi è Micciarella di Mare Fuori 3: Instagram e TikTok

Chi è Giuseppe Pirozzi il giovanissimo attore che interpreta Micciarella, tra i protagonisti di Mare Fuori 3 e nuovo personaggio nel cast della serie

Oltre a volti già noti nelle precedenti stagioni, in Mare Fuori 3 fanno il loro ingresso nel carcere minorile di Napoli nuovi personaggi, tra questi c’è anche Giuseppe Pirozzi nei panni di Raffaele Di Meo detto “Micciarella” un adolescente che passato tutta la sua vita con una madre tutt’altro che amorevole e legatissimo al fratello maggiore Luigi anche lui in carcere. Giuseppe Pirozzi ha 15 anni ed è nato nel 2008 a Napoli nel popolare Rione Sanità. La passione per la recitazione è di famiglia dato che suo padre è l’attore e regista Vincenzo Pirozzi. Giuseppe frequenta il secondo anno dell’Istituto Alfonso Casanova, dove studia Linguaggi e Tecniche della Progettazione e Comunicazione Audiovisiva, frequenta anche il laboratorio teatrale con la cooperativa Sanitart e studia recitazione presso l’Università del Cinema di Napoli di Peppe Mastrocinque che è anche il suo agente. Il sogno Giuseppe detto Peppe è quello di continuare a fare l’attore a livello professionale e al riguardo dice in un’intervista che non si fermerà davanti a niente e nessuno. Giuseppe è presente su Instagram con il nome _giuseppepirozzi_ dove al momento ha più di cinquemila followers che sicuramente aumenteranno con il successo di Mare Fuori 3. Giuseppe ha da poco iniziato a pubblicare contenuti anche su TikTok sempre con il nome _giuseppepirozzi_

Giuseppe Pirozzi carriera

Nonostante la giovane età, Giuseppe Pirozzi ha all’attivo già numerose comparse sia al cinema che il televisione. A soli 3 anni compare nella popolare commedia “Benvenuti al Nord” di Luca Miniero. Crescendo la sua passione per la recitazione fiorisce e Giuseppe inizia a frequentare l’ambiente teatrale e compare in alcuni film come “Troppo Napoletano” di Giuanluca Ansanelli. Nel 2019 recita nel cortometraggio diretto dal padre “La musica è finita” e sempre nello stesso anno ottiene dei piccoli ruoli nei film “Martin Eden” di Pietro Marcello e “Pinocchio” di Matteo Garrone. Da quel momento, con il supporto del suo agente Peppe Mastrocinque, il giovane Giuseppe prende parte a numerosi nuovi progetti che lo portano a ricoprire ruoli più importanti come quello di Tommaso in “Fino ad essere felici” film del 2020, di Francesco Cipoletta. Nel 2021 interpreta Cristiano, nella quarta puntata della prima stagione de “Il Commissario Ricciardi”.

Nello stesso anno arriva la sua grande opportunità, interpretando un ruolo da protagonista, quello di Ciro, al fianco di Silvio Orlando nel film diretto da Roberto Andò, dal titolo “Il bambino nascosto”. Nel 2022 interpreta Peppino, nel film andato in onda su Raiuno “Tutto per mio figlio”. Sempre nel 2022 partecipa al progetto teatrale “Viviani per strada” di Nello Mascia. Tanti i progetti a cui Giuseppe Pirozzi prenderà parte in questo 2023; oltre alla terza stagione di “Mare Fuori”, lo vedremo nel film “Piano piano” diretto da Nicola Prosatore, presentato alla 76esima edizione del Locarno Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella Città”, evento in cui Pirozzi riceve il Premio RB Casting – Miglior Giovane Interprete Italiano. Infine è confermata la sua partecipazione anche ad un film di Fabio Mollo dal titolo “Nata per te” sulla storia di Luca Trapanese.