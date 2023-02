Alessandra Pierelli oggi che lavoro fa: marito e figli il suo successo

Che fine ha fatto oggi Alessandra Pierelli: dopo Uomini e Donne l’ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano ha pensato alla famiglia, ma ora vuole tornare

Ieri come oggi uno dei volti più noti della storia di Uomini e Donne è sicuramente quello di Alessandra Pierelli, protagonista di uno dei troni più famosi della storia del programma. La donna, infatti, ha raggiunto grandissima notorietà quando si è presentata come corteggiatrice del tronista Costantino Vitagliano ed è anche stata la scelta dell’uomo. Subito dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Alessandra Pierelli ha intrapreso anche la carriera da attrice, che si è articolata, oltre agli spettacoli a teatro e ai programmi televisivi, in una manciata di film, e nelle partecipazioni a Distretto di polizia e Carabinieri, ma presto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cambiato vita e si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Come ha raccontato al settimanale Mio, l’ex di Costantino Vitagliano ha deciso di mettere in pausa la sua carriera nel 2011, quando ha sposato suo marito Fabrizio Baldassarri e ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia e alla crescita dei figli. Dopo parecchi anni lontana dalle scene, però, Alessandra Pierelli oggi ha espresso la volontà di rimettersi in gioco, anche se è consapevole delle difficoltà del rientro dopo essere stati per molti anni fuori dai giri principali. Mentre sogna il ritorno in scena, però, Alessandra Pierelli con il lavoro si è data da fare, decidendo di investire nella sua passione per i gioielli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha creato una propria linea di anelli, unendosi ad altre donne dello spettacolo come Eleonora Pedron ed Elena Barolo nel brand Capricci Store. L’imprenditrice ha realizzato per Capricci la linea Virtue e su Instagram possiamo vederla intenta a pubblicizzare la sua collezione. Oltre alla propria linea di anelli, Alessandra Pierelli è molto attiva sui social come influencer con sponsorizzazioni e partnership: in attesa di poter ricevere una seconda chiamata dalla televisione, l’ex corteggiatrice è tornata a essere molto attiva sulla scena.

Alessandra Pierelli marito e figli

Come detto, Alessandra Pierelli ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per marito e figli: una scelta di cui non si pente assolutamente. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne con Costantino Vitagliano e diversi flirt finiti al centro del gossip, l’ex corteggiatrice dello show di Maria De Filippi si è sposata con Fabrizio Baldassarri il 14 febbraio 2011. Il marito dell’ex fidanzatina d’Italia è originario di Roma, dove è nato nel 1974, ed è un famosissimo campione di poker, uno dei giocatori italiani più importanti sulla scena. Fabrizio da giovane si è trasferito in America, spinto dalla passione per il biliardo, ma negli States si è letteralmente innamorato del poker, soprattutto nella sua versione americana, covvero il Texas Hold’em. Baldassarri si è costruita una grandissima carriera nel poker, riuscendo anche a raggiungere, nel 2010, il secondo posto nelle World Series of Poker. Grazie alla sua bravura, il marito della Pierelli è diventato un personaggio molto noto, capace di sbarcare anche al cinema e in televisione. Dopo un corteggiamento serrato, il pokerista è riuscito a conquistare il cuore della donna e, dopo le nozze nel 2011, Fabrizio e Alessandra hanno avuto due figli: Daniel e Liam. Ora che i piccoli si stanno facendo grandi, anche l’ex corteggiatrice vuole recuperare la sua notorietà e tornare al suo sogno di affermarsi come attrice.