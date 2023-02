Chi è l’attrice morta oggi Monica Carmen Comegna: causa morte

Monica Carmen Comegna è morta tragicamente a 43 anni a causa di un malore: l’attrice lascia un compagno e una bimba piccola

Lutto nel mondo dello spettacolo, a soli 43 anni e a causa di un malore a seguito di una febbre alta è morta oggi l’attrice Monica Carmen Comegna nota per il suo ruolo in South Kensington. L’interprete era originaria di Casoli in Abruzzo, aveva un compagno di nome Enrico e una bambina piccola di nome Nina: si stringono al lutto per la sua morte i genitori Rosanna e Donato. Nata nel 1980 si trasferisce dall’Abruzzo a Roma dopo gli studi scolastici per poter perfezionare i suoi studi di recitazione, dopo la classica gavetta la sua carriera esplode nei primi anni 2000. Interpreta il ruolo di Francesca in un episodio di Don Matteo, è la protagonista nei panni di Valentina nel film Ascolta la canzone del vento dopo i suoi esordi cinematografici in South Kensington e Terra Rossa rispettivamente come Benedetta e Cicca. Monica Carmen Comegna continua poi a partecipare a diverse fiction italiane e di successo come RIS Delitti Imperfetti e Diritto di Difesa, grande rilievo da parte della critica ebbe il suo ruolo in Quello che cerchi film del 2001 come riportato da numerose riviste specializzate. Si sa poco altro della biografia dell’attrice morta oggi che ha sempre preferito difendere la sua famiglia dal gossip. Diversi i registi con cui ha lavorato come Giorgio Molteni e Carlo Vanzina.

Monica Carmen Comegna causa morte

La causa della morte di Monica Carmen Comegna attrice scomparsa oggi a 43 anni è stata spiegata nel dettaglio da Abruzzoweb. Qualche giorno fa l’interprete cinematografica era a bordo del convoglio ferroviario che dalla Capitale doveva riportarla a casa. All’altezza di Tagliacozzo il treno si è bloccato per cause esterne dovute a problematiche del terreno e pare che l’attrice abbia preso molto freddo sia per le temperature che per una brutta pioggia che in quel momento si era abbattuta in quelle zone. Così Monica Carmen Comegna ha avuto una febbre molto alta che è stato il motivo per cui è stata ricoverata in ospedale a Lanciano, purtroppo il suo stato di salute è peggiorato ora dopo ora fino al tragico e straziante decesso. Un lutto che ha spiazzato la comunità di Casoli in Abruzzo e tutto il territorio perché l’attrice era apprezzatissima e legata alle sue radici. Secondo altri fonti, la donna aveva sintomi influenzali che però non lasciano presagire un drastico peggioramento delle sue condizioni di salute. Oggi sono stati celebrati i funerali dell’attrice Monica Carmen Comegna nella Chiesa di Santa Reparata a Casoli in Abruzzo dove viveva. L’artista non era presente sui social network a riprova della sua voglia di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Al dolore della famiglia si è stretta tutta la comunità abruzzese e il sindaco di Casoli, in provincia di Chieti.