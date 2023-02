Clara Soccini chi è Giulia Crazy J di Mare Fuori 3: Instagram e TikTok

Clara Soccini è la giovane attrice che interpreta Giulia Crazy J in Mare Fuori 3, new entry nel cast femminile darà filo da torcere a Viola

Ad interpretare Giulia nuovo personaggio del cast femminile di Mare Fuori 3 è Clara Soccini, nota più per il suo percorso musicale che per le sue interpretazioni in serie tv. Il suo ingresso all’interno dell’IPM ricorda quello di Viola per le sue origini milanesi e il suo carattere strano e particolare, il reato che ha commesso Giulia, detta Crazy J, è rissa aggravata perché fa parte di una gang femminile milanese. Il suo cinismo è la caratteristica principale che la rende subito un elemento disturbante nel rapporto che si è creato tra le ragazze di Mare Fuori. Anche il suo look è al centro delle critiche, si presenta infatti con un makeup molto pesante stile dark e degli outfit molto diversi rispetto a quelli delle ragazze napoletane che si trovano nell’IPM. Ben presto però nel corso degli ultimi episodi si scoprirà di più sul segreto di Giulia Crazy J che ha un peso del suo passato che l’ha resa così fredda e distaccata. Non si conosce bene la data di nascita di Clara Soccini che è nata nel 1999 a Travedona Monate, in provincia di Varese, ma a 18 anni si è trasferita a Milano per coltivare i suoi sogni di modella e cantante. Mare Fuori è la sua prima esperienza con la recitazione, dato che in realtà la carriera di Clara Soccini finora è stata nella musica, riscuotendo un discreto successo. Più nota nel settore con il nome d’arte di CLARA, ha debuttato nel 2020 nella scena urban milanese con il singolo’Io e Te’, in featuring con Nicola Siciliano, e pochi mesi dopo ha pubblicato il suo primo singolo, ‘Freak’, dalle sonorità più pop e r&b, e distribuito da Sony Music Italy. Successivamente la sua carriera nella musica è proseguita con altri tre brani: ‘Ammirerò’, ‘Bilico’ e ‘Il tempo delle mele’. Prima di trasferirsi a Milano, ha concluso gli studi scolastici frequentando il liceo linguistico e come dichiarato più volte nelle interviste appena può torna nella sua Travedona. Tra i suoi artisti preferiti ci sono Stromae e Avril Lavigne.

Clara Soccini social Instagram e TikTok

Clara Soccini è ovviamente anche presente sui social network, in particolare su Instagram, dove ha 26.000 follower (che probabilmente aumenteranno nei prossimi giorni, grazie alla sua apparizione in Mare Fuori). Potete seguirla sul suo profilo qui. Per quanto riguarda invece TikTok il suo profilo è @soccins e conta quasi 30 mila followers e pubblica molti vlog. Ad ogni modo, la cantante e attrice lombarda dice non voler pensare troppo ai social: “Sono canali che andrebbero presi con molta leggerezza, anche se non sempre riesco, devo essere onesta. Cerco di non passarci troppo tempo”. Per quanto riguarda la vita privata Clara Soccini era stata al centro di una voce gossip che la voleva coinvolta in un flirt con il cantante Sangiovanni, ex allievo di Amici 20. In realtà si trattava di una fake news, Giulia Crazy J di Mare Fuori 3 risulta single mentre la voce di Farfalle prosegue serenamente la sua relazione con la ballerina Giulia Stabile.