Educatrice Mare Fuori 3 chi è Lucrezia Guidone

Lucrezia Guidone è una delle novità della terza stagione di Mare Fuori: avete visto l’attrice già in Summertime

Tante novità in Mare Fuori 3 con diverse new entry e nuove storie che s’incontrano. Tra queste troviamo il personaggio di Sofia Durante, che poi si scoprirà nel corso delle puntata essere la nuova educatrice assunta all’IPM. La donna è cresciuta nei quartieri più malfamati di Roma ma è riuscita a emanciparsi da questa situazione attraverso lo studio, diventando ancora giovane una seria e stimata professionista. A interpretarla troviamo l’attrice Lucrezia Guidone che entra quindi nel cast di Mare Fuori 3 e che in tanti già hanno conosciuto nella serie Summertime dove ha interpretato Rita nella seconda e nella terza stagione. Il personaggio dell’educatrice di Mare Fuori 3 colpisce per la sua durezza e per un atteggiamento giudicante e che potrebbe essere legato al personaggio di Viola. Fin dai primi giorni nell’IPM punta in particolare Paola e Massimo e sembra che voglia attendere un passo falso per incastrarli, nel frattempo non lega con ragazzi e nemmeno con gli adulti. L’unico che sembra poterla scalfire è Beppe interpretato dall’attore Vincenzo Ferrara che ha una visione completamente diversa della sua collega. Tutti i ragazzi per lui non sono condannati in eterno ma dopo aver scontato il loro reato devono essere messi in condizione di poter affrontare la seconda possibilità che la vita ha donato loro.

Lucrezia Guidone carriera

Nata il 3 giugno 1986 a Pescara, Lucrezia Guidone è una delle attrici della sua generazione più note in Italia. La sua famiglia è originaria di Spinazzola, ma lei si è trasferita a Roma già dopo il diploma per studiare recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Grazie a questa esperienza inizia la sua carriera a teatro, lavorando nell’opera In cerca d’autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello, per la regia di Luca Ronconi. Successivamente si trasferisce a New York per studiare presso il Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Nel 2012 l’educatrice di Mare Fuori 3 ha poi vinto il Premio Ubu, il più importante riconoscimento del teatro italiano. La carriera di Lucrezia Guidone nel cinema è iniziata già nel 2009, con un piccolo ruolo ne Il grande sogno di Michele Placido, ma in realtà è solo dal 2014 che inizia a ottenere ruoli importanti, quando recita accanto a Fabrizio Gifuni in Noi 4 di Francesco Bruni. In seguito ha recitato anche in film come La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi (2017), con Toni Servillo e Jean Reno, e poi in Qui rido io di Mario Martone (2021), di nuovo accanto a Servillo. Lucrezia Guidone, è poi anche apparsa in ruoli televisivi, prima di lavorare a Mare Fuori. Nel 2016 era nella serie Sky Atlantic Dov’è Mario? di Edoardo Gabriellini, ideata da Corrado Guzzanti e Mattia Torre; è apparsa in un episodio della serie Rai Non uccidere nel 2017, e poi in tre serie Netflix: Luna nera (2020), Summertime (2021) e Fedeltà (2022). Lucrezia Guidone è anche attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove ha 108.000 follower e pubblica molte foto del suo lavoro, ma anche qualcosa della sua vita privata. Potete seguirla qui.