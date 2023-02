Mare Fuori 3 Rosa Ricci non c’era: la scelta che ha cambiato il finale

Rosa Ricci di Mare Fuori 3 è già una star, c’è però una rivelazione sulla sceneggiatura che ha dell’incredibile e riguarda proprio la la carriera Maria Esposito

Rosa Ricci è senza ombra di dubbio la grande protagonista di Mare Fuori 3, l’apprezzata serie teen prodotta dalla Rai e ambientata dentro un carcere giovanile di Napoli. Nella terza stagione si analizza il rapporto complicato con la sua famiglia e l’amore per Carmine Di Salvo, coppia che sta letteralmente spopolando sui social. Subito rivelatasi un grande successo di pubblico per la tv pubblica italiana, soprattutto tra i giovanissimi, la serie ideata da Cristiana Farina, co-autrice del soggetto assieme a Maurizio Careddu, ha saputo conquistare anche la critica. Oltre ben oltre 8 milioni di visualizzazioni su RaiPlay in meno 48 ore attestato il successo della serie tv che con la messa in onda su Netflix negli ultimi mesi è letteralmente esplosa diventando cult durante il periodo estivo. Rosa Ricci entra in scena nel finale della seconda stagione: è la sorella di Ciro e Pietro, e si fa mette dentro l’IPM per vendicare la loro morte. Per questo prende subito di mira Carmine e Mimmo l’infame che ha tradito i Ricci per allearsi con Di Salvo. Inizialmente, il suo ruolo non sarebbe dovuto essere particolarmente importante ai fini della terza stagione di Mare Fuori, ma la giovane attrice Maria Esposito negli ultimi due episodi della seconda stagione ha letteralmente convinto. In particolare il regista Ivan Silvestrini ed è stato così deciso di dare più spazio al suo personaggio, che avrà un ruolo più centrale negli episodi di Mare Fuori 3. “In questa stagione si piangerà tanto. – ha detto Silvestrini nella conferenza stampa di presentazione della stagione – Le storie sono fortissime, sapevo che questo cast era diventato di super attori. Per primi hanno contribuito ad arricchire le scene con il loro pensiero e le loro idee, a volte anche troppo! La vitalità che esce fuori è dovuta anche a loro. Maria Esposito è trasformata: se l’anno scorso è andata bene, quest’anno vedrete la nascita di una stella”.

Mare Fuori 3Rosa Ricci e Carmine Di Salvo: la storia

Un aspetto fondamentale della storia di Mare Fuori 3 riguarda il rapporto tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo interpretati rispettivamente da Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo. Di norma sono nemici, visto che la ragazza arriva all’IPM con l’esplicito scopo di uccidere Carmine per vendicare i suoi fratelli Pietro e Ciro, ma le cose cambiano rapidamente nel corso di questa terza stagione. Carmine, infatti, arriverà a salvare la vita a Rosa, e gradualmente tra i due nascerà un forte sentimento. Un amore molto complicato, però. Rosa ha infatti promesso al padre, Don Salvatore, che avrebbe vendicato i fratelli. Carmine, dal canto suo, è ancora in lutto per la morte di Nina, sua moglie e madre di sua figlia Futura. Una storia impossibile per via della faida tra le loro famiglie, che ricorda immancabilmente il grande classico di Romeo e Giulietta, e che influenzerà tantissimo sulla storia di Mare Fuori. Non possiamo rivelare spoiler ulteriori su come andrà a finire tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo in Mare Fuori 3 anche se ci sono video virali su TikTok che di fatto lasciano poco spazio all’immaginazione. Grazie al grande talento di Maria Esposito e degli altri protagonisti della serie all’interno del cast la Rai ha già ufficializzato la stesura delle sceneggiature della quinta e della sesta stagione.