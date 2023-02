Anticipazioni C’è Posta per Te 4 febbraio ospiti e storie

Le anticipazioni di C’è Posta per Te, quinta puntata di sabato 4 febbraio: chi sono gli ospiti VIP di Maria De Filippi

Le anticipazioni di C’è Posta per Te, della puntata di sabato 4 febbraio, annunciano un appuntamento molto ricco per il programma di Maria De Filippi, che promette di commuovere nuovamente il proprio pubblico. Come al solito, spazio alle splendide e a volte difficile storie selezionate dalla produzione dello show Mediaset, ma anche a ospiti VIP, pronti a portare dei regali splendidi e molto costosi. Una putata speciale di C’è Posta per Te sabato 4 febbraio, dal momento che per la prima volta ci sarà in studio la campionessa di nuovo Federica Pellegrini, accompagnata da suo marito Matteo Giunta. La coppia è pronta ad apparire in televisione, magari sempre più spesso e, perché no, continuare ad aggiornare i fan della sportiva su quel sogno annunciato d’avere un figlio. Spazio non solo allo sport, per quanto riguarda gli ospiti VIP di Maria De Filippi, ma anche alla musica. Ci sarà infatti il trio de Il Volo, la cui fama internazionale cresce di anno in anno. Tra gli applausi del pubblico entreranno quindi in studio Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Impossibile pensare che i tre tenori non regalino almeno un accenno di uno dei loro brani più famosi. Come sempre, anche la quinta puntata di C’è Posta per Te avrà come tema chiave la famiglia, come dimostrano le anticipazioni delle storie che verranno mostrate. Un padre tenta di riconquistare suo figlio dopo anni di sofferenza e viene a galla quanto accaduto in passato: “Sono sempre stato solo con lui”. Alla base vi è una separazione, in seguito alla quale la figura paterna è venuta gradualmente meno, fino a sparire. Oggi suo figlio è adulto e prova a mettersi nei panni del suo papà: “Se un giorno dovessi lasciarmi con mia moglie, e spero non accada mai, io quel figlio lo cercherei ogni giorno”. Parole pesanti e sofferte, in risposta a un genitore che, difendendosi, provava a spiegare d’aver tentato di ritrovarlo. Troppo poco, troppo tardi.

Anticipazioni C’è posta per te contro Sanremo

Mediaset ha deciso di sfidare il Festival di Sanremo 2023 di Amadeus, anche se si tratta di una sfida quasi impossibile. Invece di modificare la propria programmazione giocando al ribasso, ha addirittura raddoppiato gli appuntamenti del GF VIP di Alfonso Signorini, garantendo un’alternativa a una fetta di pubblico non interessata alla kermesse musicale dell’Ariston. Sul web però le idee sembrano alquanto chiare, con il reality di Cinecittà dato come perdente. La vera sfida sarà sabato 11 febbraio, quando vedremo la finale di Sanremo 2023 su Rai 1 e la sesta puntata di C’è Posta per Te su Canale 5: Amadeus contro Maria De Filippi. Qualcuno ha già pensato alla soluzione, Sanremo in diretta e in streaming alla domenica un po’ di sane lacrime con Mediaset. Vedremo cosa diranno gli ascolti ma una cosa è certa, stavolta C’è Posta per Te non “scapperà” dinanzi al colosso del Festival. In merito si è espresso proprio Amadeus, che ha sottolineato come fossero ben 15 anni che l’altra rete non proponeva una contro programmazione di questo tipo, ben studiata e pronta a “rubar” ascolti. Non è però qualcosa che lo preoccupa, considerando anche l’impatto devastante e positivo delle altre sue edizioni. Tutta la sua attenzione è sulle canzoni in gara, i Big e il grande show programmato. Non punta a battere nessuno, neanche se stesso degli ultimi anni.