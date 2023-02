Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis perché hanno litigato

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato dopo un’amicizia durata 20 anni: i motivi della rottura delle storiche veline di Striscia la Notizia

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato dopo un’amicizia decennale e una vita condivisa. Basti pensare che entrambe si sono trasferite a Los Angeles per vivere con i rispettivi mariti e ognuna è stata testimone di nozze dell’altra. Legate da una profondo legame, nel corso degli hanno condiviso anche sui social i momenti di svago e gli eventi più importanti delle loro vite. Un rapporto solido che sembrava non potesse conoscere ostacoli nonostante i tanti cambiamenti di carriera e di vita avuti dopo l’esperienza televisiva che le ha unite. Improvvisamente però è arrivata la rottura, prima ipotizzata dai fan delle due ex veline che non vedevano più foto della mora e della bionda insieme e poi confermata da entrambe. Una rottura che provocato dolore ad entrambe, al punto tale che prima di parlarne ci hanno messo il tempo necessario per metabolizzare. Perché hanno litigato Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis lo ha spiegato la bionda pugliese che durante la sua intervista a Verissimo ha parlato di fiducia venuta a mancare e di un rapporto ormai difficile da ricostruire. La ex moglie di Stef Burns ha però sottolineato come voglia ancora bene alla Canalis e di essere felice quando sa che anche lei lo è. Non è la prima volta che Maddalena Corvaglia parla del litigio con Elisabetta Canalis ma sempre senza dare ulteriori dettagli. Nel 2021 spiegò che la rottura con l’ex collega era un grande dolore, mentre la Canalis spiegò in maniera ermetica di alzare muri difficili da buttare giù quando ama senza condizioni ed è il proprio il caso del rapporto con la Corvaglia. In tanti però, nonostante non ci sia mai stata l’ufficialità, ipotizzano che Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato per motivi imprenditoriali. Nel 2016 le due ex veline avevano infatti aperto una palestra negli Stati Uniti, la Sky View LA, ma dopo qualche tempo il rientro in Italia Maddalena Corvaglia aveva portato Elisabetta Canalis ad avere problemi economici e di gestione.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis veline

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis sono probabilmente le veline di Striscia la Notizia più famose nella storia del programma di Antonio Ricci. Hanno ricoperto l’ambito ruolo dal 1999 al 2002 conquistando subito milioni di fan. Successivamente nel 2005 sono state anche conduttrici del programma, un attestato di quanto fatto in precedenza quando ballavano sul banco della trasmissione satirica condotta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. In quegli anni le veline erano diventate l’ambizione di tante ragazzine che sognavano di emulare quanto facevano Maddy e Eli. Il fenomeno veline è nato proprio grazie alla bionda pugliese e alla mora sarda e dopo aver lasciato Striscia La Notizia hanno proseguito la loro carriera: Maddalena Corvaglia ha continuato partecipando e conducendo numerosi programmi televisivi mentre Maddalena Corvaglia oltre alla tv si è cimentata anche nel cinema. Entrambe poi hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e hanno continuato ad avere un legame fortissimo: nel 2011 Elisabetta Canalis è stata testimone del matrimonio tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns, mentre tre anni dopo la bionda è stata testimone del matrimonio tra la mora e Brian Perri.