Serena Enardu chi è e cosa ha fatto dopo Uomini e Donne

Serena Enardu, 46 anni, è famosa per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2007: la carriera dopo il dating show e i suoi successi imprenditoriali

Sono trascorsi 16 anni dalla partecipazione di Serena Enardu a Uomini e Donne programma che le ha permesso di raggiungere popolarità dopo varie apparizioni come conduttrice in televisioni regionali e una piccola esperienza nella musica con il gruppo Ragazze Italiane. Nata a Quartu Sant’Elena, il 19 luglio 1976, dopo gli studi ha deciso di intraprendere la carriera di imprenditrice così come la mamma che è stata proprietaria di un negozio di abbigliamento a Cagliari. Dopo la gavetta è arrivata la scelta di aprire un centro di telefonia nella sua città natale ma ha continuato a coltivare velleità artistiche. Nota anche perché ha una sorella gemella di nome Elga anche lei divenuta successivamente tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu ha fatto la storia di Uomini e Donne per la sua storia tormentata con Giovanni Conversano, infatti inizialmente decise di lasciare il trono senza fare la canonica scelta poi successivamente ritornò per unirsi all’ex calciatore che in quel periodo era salito sul trono. Dopo un anno la rottura tra i due con accuse reciproche che hanno cancellato la storia che aveva conquistato i telespettatori del programma.

Successivamente Serena Enardu è apparsa a Striscia La Notizia come inviata e poi ha proseguito la sua carriera da imprenditrice e influencer grazie ai tantissimi followers su Instagram. Nel 2013 l’incontro con il cantante Pago reduce dalla storia con Miriana Trevisan: un colpo di fulmine avvenuto proprio nel suo negozio a Quartu Sant’Elena. Serena Enardu e Pago sono stati insieme per sei anni e mezzo poi la partecipazione a Temptation Island per risolvere i problemi di coppia che stavano diventando sempre più pesanti. Durante l’esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia, la sarda si avvicina al tentatore Alessandro Graziani e dopo un falò di confronto si separa da Pago. La partecipazione di Pago al Grande Fratello Vip nel 2019 viene però caratterizzata dal ritorno di Serena Enardu decisa a riconquistare il suo uomo. La coppia torna insieme ma nel 2000 l’ennesima rottura anche in questo caso con accuse reciproche. A sorpresa nel 2022 Serena Enardu e Pago tornano insieme e ricominciano da zero dopo gli alti e bassi che hanno caratterizzato la loro storia d’amore. Nel frattempo l’influencer sarda ha proseguito la sua attività con interessi nel mondo dell’abbigliamento con partnership e capsule che portano la sua firma.

Serena Enardu chi è il padre di suo figlio

Prima della sua esperienza a Uomini e Donne, Serena Enardu è diventata mamma di Tommaso. Il padre di suo figlio l’ha lasciata quando lei ha scoperto di essere incinta e nel corso della sua carriera non ha mai voluto parlare di lui. Non si hanno notizie sull’uomo, non si conosce il nome e nemmeno da dove viene, le uniche informazioni riguardano il fatto che è stato per tanti anni con l’ex tronista ma non è mai stata rivelata la sua identità. Quando Serena Enardu è stata interpellata sulla vicenda non ha mai voluto rispondere trincerandosi dietro il silenzio che si tratta di una questione delicata. Solo quando il figlio Tommaso sarà più grande, laddove lo vorrà fare, potrà parlarne. Un’esperienza di vita che l’ha segnata profondamente. Tommaso è legatissimo a Pago, infatti sul suo profilo Instagram è possibile vedere numerosi scatti con il cantante. Tra questi anche una foto al piano abbracciati con il ragazzo che nella didascalia lo chiama “pà..”. Ad inizio 2022 Serena Enardu ha parlato del figlio Tommaso e della tristezza che provava perché il ragazzo sarebbe andato all’estero per studiare.