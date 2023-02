Amici 22 Angelina incanta con Elisa il motivo nel significato del brano

Nella puntata di Amici 22 di domenica 5 febbraio Angelina ha emozionato tutti con Dancing di Elisa. Dietro l’esibizione il significato del brano

Basta fare un giro su Twitter per vedere come l’ultima esibizione di Angelina Mango ad Amici 22 sia diventata virale. Un’emozionante performance sulle note di Dancing di Elisa, compito assegnato da Arisa che aveva come scopo quello di valorizzarla. Dai commenti sui social e le reazioni dello studio, l’obiettivo di Arisa è stato sicuramente centrato. La canzone Dancing, pubblicata nel 2001, porta con sé un significato davvero particolare che Angelina, 21 anni, ha interpretato con grande intensità dimostrando di non avere solo una splendida voce ma di sapere anche trasmettere le giuste emozioni. Ad essere apprezzato è stato anche il gesto di Arisa di dare alla cantante della squadra di Lorella Cuccarini un compito del genere proprio per esaltare ulteriormente le sue qualità e tutto il suo talento. Una delle prime ad emozionarsi per l’esecuzione di Dancing è stata proprio la sua maestra Lorella Cuccarini, stesso discorso per Niveo colpito dall’interpretazione a fior di pelle della cantante. Il gesto che però tutti hanno notato durante l’esibizione di Angelina Mango in Dancing di Elisa è stata la standing ovation del pubblico presente nello studio e degli allievi, così come successo solo ad Alessandra Amoroso ai tempi di Immobile o a Irama con Un respiro. Non solo chi era presente alla performance ma anche chi l’ha seguita da casa nella puntata di Amici 22 del 5 febbraio ha apprezzato quanto portato al centro studio dalla figlia di Mango creando un vero e proprio trend social.

Amici 22 Angelina canta Dancing: il significato

Ciò che più ha colpito dell’esibizione di Angelina Mango con la canzone Dancing è la capacità da parte dell’artista di trasmettere le sue emozioni, proprio perché il brano ha un significato molto profondo e in cui lei si è rivista molto. Si tratta di un brano completamente autobiografico di Elisa che l’artista ha detto di aver vissuto veramente. La canzone parla del coraggio di lasciarsi andare all’amore sentito come un sentimento pieno di paura e che chiede conforto alla musica per avere una rassicurazione. In particolare l’artista definisce la vita come una piuma che ondeggia, una sensazione di precarietà e di insicurezze che ogni giorno la vita ci riserva tra la felicità e la tristezza. In Dancing Elisa trova conforto nella musica “non ho bisogno di niente, solo la musica”, un po’ come ha fatto Angelina Mango che ha fatto della musica una ragione di vita, un modo per esprimere le sue emozioni e comunicare. Anche nella puntata del 5 febbraio di Amici 22 proprio poco dopo l’esibizione, ha mostrato tutto il suo imbarazzo quando si è parlato di suo padre, Mango, scomparso nel 2014. Peppe Vessicchio ha raccontato di aver diretto al Festival di Sanremo nella sua prima volta proprio Mango e Mia Martini. Un vero onore per il maestro poter iniziare con due tra le voci più belle della musica italiana. Proprio per questo Angelina è cresciuta con i suoni, un talento naturale che ha ricevuto da suo padre Mango e sua mamma Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

In passato Angelina per presentare il suo primo album Monolocale parlò proprio del suo rapporto con la musica e con l’amore. Quest’arte le permette di parlare delle sue insicurezze e delle sfaccettature più recondite della sua vita. Riguardo l’amore dichiarava a Sky di aspettarsi di essere sempre salvati da questo sentimento e in quell’album ha raccontato quanto ci si possa anche annullare per amore quando si confida pienamente nell’altra persona. Sensazioni che Elisa ha raccontato proprio in Dancing canzone interpretata da Angelina nella puntata del 5 febbraio di Amici 22.