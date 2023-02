Amici 22 perché Aaron e Mattia non ci sono: perché sono assenti

Aaron e Mattia assenti dalla puntata di Amici 22 del 5 febbraio: cosa è successo ai due allievi della scuola e cosa succederà

Prosegue l’avventura degli allievi della scuola di Amici 22 che tra studio, prove ed esibizioni sognano un posto nel serale. Tra questi ci sono anche Aaron e Mattia che però nella puntata del 5 febbraio di Amici 22 non sono presenti lasciando i banchi vuoti. I fan del cantante di Universale e del ballerino, tornato quest’anno nel talent dopo l’addio nella scorsa stagione a causa di un infortunio, si sono subito preoccupati vedendo l’assenza dei loro beniamini. Il Capodanno gate ha scombussolato questa edizione estromettendo Guera e Tommy Dali ma anche nelle ultime puntate ci sono state eliminazioni come quelle di Vanessa, Eleonora e Samuel, proprio per questo vedere Aaron e Mattia assenti nella puntata di Amici 22 andata in onda il 5 febbraio e registrata qualche giorno fa ha fatto pensare al peggio. In realtà come accaduto già nelle scorse settimane prima a Gianmarco e poi a NDG, il motivo dell’assenza di Aaron e Mattia è abbastanza semplici. I due allievi non ci sono al loro solito banco perché influenzati e impossibilitati a partecipare alla puntata. Nulla di grave per il cantante e il ballerino che proseguono così il loro percorso ad Amici 22 sperando di conquistare l’ambito posto nel serale già ottenuto da Isobel e Ramon, allievi di Alessandra Celentano. Nelle ultime settimane è stato Aaron ad andare più vicino alla maglia per il serale ma Rudy Zerbi crede ancora nella sua crescita e vuole ancora di più dal suo allievo. Qualche problema invece per Mattia che di recente ha avuto uno scontro con Raimondo Todaro a causa di Alessandra Celentano: il prof ex di Ballando con le Stelle non ha accolto con entusiasmo la scelta da parte del suo allievo di chiedere aiuto alla Celentano per affinare la tecnica. Dopo un chiarimento telefonico, Mattia deve dimostrare di credere nel suo percorso e ottenere nuovamente la fiducia di Todaro.

Chi sono Aaron e Mattia

Aaron e Mattia sono due degli allievi più apprezzati nella scuola di Amici 22. Entrambi hanno dimostrato nel corso delle puntate tutto il loro talento venendo spesso premiati dai prof presenti in studio e dal pubblico che ha sempre incitato i due ragazzi, consci delle loro potenzialità. Il vero nome di Aaron Cenere è Edoardo Boari, ha 17 anni ed è di origini umbre infatti è nato e vive a Nocera Umbra. L’allievo fa parte della squadra di Rudy Zerbi e ha raccontato di aver iniziato a scrivere le sue prime canzoni quando aveva 14 anni perché appassionato di musica fin da piccolo. Ha sofferto di ansia e proprio per questo si è dedicato alla scrittura, un modo per scaricarsi e trasformare tutto in forza. Ad Amici 22 si è distinto per il timbro vocale e per la sua grande passione per Irama: l’allievo ha presentato la canzone Universale che ha oltre 2 milioni di riproduzioni su Spotify e Baciami e ballami. Mattia Zenzola è conosciuto ai fan di Amici anche perché già presente nell’edizione dello scorso anno. Il ragazzo di 17 anni di origini pugliesi ha dovuto abbandonare la scuola per una lesione alla caviglia ma quest’anno è tornato nuovamente nella squadra di Raimondo Todaro. Ha iniziato a danzare fin da bambino grazie anche alla passione trasmessa dalla madre, pratica zumba e latino americano e tra i suoi traguardi anche l’approdo nel team di Beto Perez, creatore della zumba.