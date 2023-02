Gerry Scotti ex moglie: chi è la mamma di Edoardo

Chi è Patrizia Grosso ex moglie di Gerry Scotti e madre del figlio del conduttore Edoardo: l’amore e la rottura per il lavoro di Gerry

Si chiama Patrizia Grosso l’ex moglie di Gerry Scotti, non che madre di Edoardo, unico figlio del famoso volto della televisione italiana. La donna è stata a lungo al fianco del noto conduttore, anche se non è una persona proveniente dal mondo dello spettacolo. Di lei, infatti, si sa ben poco: dovrebbe essere nata nel 1956, nello stesso anno di Gerry Scotti, per il resto le informazioni sono davvero scarne. Patrizia e Gerry si sono sposati nel 1991 e nel 1992, a un anno dal fatidico sì, è venuto al mondo Edoardo. Dopo undici anni di amore, però, il matrimonio tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso è terminato, nel 2002, e il conduttore di tanto in tanto, con qualche intervista, ha svelato alcuni dettagli della rottura. A Vanity Fair, ad esempio, Gerry Scotti ha raccontato che Patrizia gli ha chiesto la separazione perché aveva incontrato un’altra persona, tuttavia, ha ammesso candidamente il conduttore, non è stato quello a far precipitare il loro matrimonio, perché da tempo le cose non andavano, non c’era più armonia tra i coniugi e Gerry è stato preso tantissimo dal lavoro, così da trascurare la moglie e finire per creare le incomprensioni che hanno causato la rottura. È stato comunque un momento molto complesso, perché nonostante la consapevolezza della fine dell’amore, c’era di mezzo anche il figlio Edoardo, a cui Gerry Scotti è legatissimo e a cui è restato vicino prendendo una casa vicino all’ex moglie dopo la separazione. Dopo la fine della storia d’amore col celebre conduttore Mediaset, Patrizia Grosso ha ritrovato l’amore con Guido Veneziani, un coordinatore editoriale di molte riviste.

Gerry Scotti chi è il figlio Edoardo

Dall’amore tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso è nato, dunque, il 10 marzo del 1992 a Milano, Edoardo Scotti. Nonostante la separazione dei genitori, come abbiamo visto Edoardo ha avuto entrambe le figure al suo fianco nella crescita e, dopo aver completato gli studi, divisi tra l’Italia e gli Stati Uniti dove Edoardo si è specializzato moltissimo, il ragazzo ha deciso di seguire le orme del suo celebre padre e di dedicarsi anche lui alla televisione. Lo fa, però, da un’altra prospettiva, ovvero da dietro la telecamera, mentre suo padre è naturalmente un vero e proprio mattatore al centro delle telecamere. Edoardo Scotti preferisce agire nel dietro le quinte e lavora moltissimo come regista e aiuto-regista per le principali reti televisive, da Sky a Mediaset, fino alla Rai, curando sia programmi che fiction, mostrando una polivalenza davvero importante e preziosa per lavorare in questo settore.. Il figlio di Gerry Scotti è felicemente sposato con Ginevra Piola, classe 1992 e giornalista per le reti Mediaset. Edoardo e Ginevra hanno anche reso nonno il conduttore televisivo, dando alla luce la piccola Virginia. Su Instagram, è possibile vedere diverse foto della vita di Edoardo Scotti insieme a sua moglie Ginevra, soprattutto scatti di viaggi, ma anche fotografie di livello incredibile, testimonianza della bravura del figlio di Gerry Scotti nel suo lavoro.