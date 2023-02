Mino Reitano moglie e figli: chi è Patrizia Vernola

La famiglia di Mino Reitano, moglie e figli chi sono: il primo incontro con Patrizia e quella volta con Frank Sinatra

Un solo grande amore nella vita di Mino Reitano, la moglie Patrizia Vernola, che è rimasta al suo fianco fino alla fine, e che continua a tenere vivo il ricordo del celebre cantante. Non si conosce la data di nascita della donna né molto della sua vita prima di conoscere il cantante. In una delle interviste concesse, Patrizia ha raccontato il primo incontro con l’artista, avvenuto in estate a Porto Recanati. Lei era arrivata da poco per le vacanze e lui era già un cantante affermato, impegnato in un tour. Il destino ha voluto che si incrociassero un paio di volte, fino a quando Mino Reitano non l’ha fermata, cogliendo l’occasione per salutarla e conoscerla. Patrizia e la futura voce di Italia, giovani e pieni di vita, si sono guardati a lungo, fino a sentire che qualcosa stava scoccando tra loro, ha spiegato: “Credo fosse un colpo di fulmine”. In seguito il cantante lasciò una lettera per lei in albergo, ma quelle parole non riuscì mai a leggerle, perché quella busta non le venne mai consegnata. La voglia di conoscerla però era tale che poco prima di andare via, dovendo partire alla volta di una nuova tappa del tour, Reitano le chiese il numero, per essere certo di poterla contattare: “Abbiamo recuperato in extremis”. Quel telefono squillò di continuo, dal momento che Mino Reitano chiamava la sua Patrizia molto spesso, anche di notte quando era impegnato in una tournee in Australia. Una volta tornato dall’altra parte del mondo, le presentò la sua famiglia e le chiese di sposarlo.

Mino Reitano figli

Mino Reitano e sua moglie Patrizia hanno avuto due figlie, Grazie e Giuseppina che, come la madre, hanno spesso preso la parola per ricordare il famoso cantante, morto nel 2009 a causa di un tumore. Le due hanno raccontato come il padre fosse intenzionato a organizzare un programma sulla sua carriera, con Massimo Ranieri e Gianni Morandi che furono i primi a raccogliere il suo invito in fase di preparazione. Si sono dimostrati due grandi amici e sono rimasti molto vicini alla famiglia di Mino Reitano. Quel programma lo hanno poi reso realtà proprio i due artisti, dopo il decesso. Le figlie del cantante di Avevo un cuore hanno avuto modo, ovviamente, di conoscere tutti gli aspetti del cantante, uomo e artista. Sanno, quindi, quanto sia stato difficile per lui accettare determinate critiche, spesso molto dure. Qualcuno faticava a comprendere una personalità così buona, di tale portata da sembrare finta. In carriera avrebbe voluto fare di più ma non mancano di certo le incredibili storie sul suo conto, indice di un percorso fantastico. Negli anni ’60, in Germania, suonò in un locale con i Beatles, legando con John Lennon. Al tempo la celebre band era agli esordi. Le figlie di Mino Reitano hanno poi parlato dell’incontro avvenuto con Frank Sinatra, il tutto grazie alla copertina di un magazine. Tutti volevano avere questa chance e il cantante di Italia inviò i propri brani a “The Voice”, che scelse proprio lui. Si videro nel 1974 a Miami: “Mio padre era così emozionato da urlargli ‘king’, e poi suonarono insieme”. Ancora oggi si percepisce il profondo amore delle figlie per il padre scomparso, che alle tre donne della sua vita ha dedicato molte delle canzoni della sua ricca discografia: “Non ci ha mai lasciati e ci ha portato in giro per il mondo. Un privilegio condividere con lui la vita affettiva e lavorativa”.