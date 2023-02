Sanremo 2023 Britney Spears ospite: lo spoiler social

Britney Spears a Sanremo 2023 come ospite internazionale: il suo post Instagram fa impazzire i fan e Amadeus conferma

Britney Spears ospite al Festival di Sanremo è l’ultima indiscrezione relativa alla kermesse musicale dell’Ariston, ancora una volta guidata dal direttore artistico Amadeus. Ma da dove nasce questo gossip, che ha basi molto solide, anche se non ancora ufficiali. I fan della cantante di Baby One More Time non stanno già nella pelle, al solo pensiero di poter assistere in diretta a un evento del genere, considerando come molti erano bambini o non ancora nati quando la star è stata a Sanremo per la prima volta, ormai 20 anni fa. Britney Spears super ospite di Sanremo 2023 sarebbe una svolta clamorosa, in un’edizione che strizza chiaramente l’occhio alla generazione Millennial, come conferma il ritorno in scena di Paola e Chiara, così come degli Articolo 31 e non solo. Fiorello aveva parlato di una ospite internazionale che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta, indicando le sue origini italiane ma, al tempo stesso, escludendo Lady Gaga, che sarebbe stata per molti, in automatico, la prima ipotesi.

Amadeus non si era sbilanciato in merito, sottolineando come l’accordo non fosse ancora ufficiale. Britney Spears non ha origini italiane ma potrebbe rappresentare un piano B di lusso. Il conduttore di Sanremo 2023 conferma nuovamente come ci saranno sorprese ulteriori, non ancora annunciate, mentre Alberto Matano sottolinea di stare molto attenti in queste ore. Non è da escludere che la grande rivelazione possa arrivare martedì 7 febbraio, giorno della prima serata di Sanremo 2023. Ad accedere il gossip è stata però proprio Britney Spears, che su Instagram ha pubblicato una foto della sua prima esibizione all’Ariston, ormai 20 anni fa, all’apice della sua carriera, quando cantò uno dei suoi brani più famosi, I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, nell’edizione 52 di Pippo Baudo, vinta da Messaggio d’amore dei Matia Bazar. Il tutto con la scritta: “Coming soon”, un a presto che lascia ben sperare.

Sanremo 2023 gli ospiti internazionali

Sanremo 2023 sarà un’edizione ricca di ospiti, internazionali e italiani. Amadeus ha preparato un enorme spettacolo, che promette di soddisfare davvero tutti. Spazio a quattro co-conduttrici, a partire da Chiara Ferragni, presente sul palco dell’Ariston nella prima e ultima serata. A seguire Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, in quest’ordine. Al fianco di Amadeus ci sarà Gianni Morandi per tutte le serate, che di fatto prenderà il posto di Fiorello come mattatore, data la sua grande energia. “Ciuri”, come lo chiama il direttore artistico, suo caro amico, non sarà però di certo assente, dato il suo Viva Rai 2 in diretta subito dopo Sanremo 2023, come Dopofestival ufficiale. Guardando all’Italia, ci sarà per la prima volta un trio di grandi voci del passato e del presente: Morandi, Al Bano e Ranieri.

Spazio anche alla reunion dei Pooh, i vincitori della scorsa edizione Blanco e Mahmood e quelli dell’edizione precedente, ormai divenuti star di caratura mondiale, i Maneskin. A loro si aggiungono, infine, Gino Paoli e Peppino Di Capri, tra le vecchie glorie. Come già accaduto, però, ci saranno diversi palchi, quello canonico, un altro su una nave da crociera attraccata a largo di Sanremo, e uno in piazza Colombo. Previste qui le esibizioni di Annalisa, Achille Lauro, Piero Pelù, Francesco Renga con Nek, La Rappresentante di Lista, Salmo, Fedez e Guè con Takagi & Ketra. Abbiamo parlato, però, di ospiti internazionali di Sanremo 2023 e in questa categoria rientrano in pieno Black Eyed Peas e Depeche Mode, pronti a far “esplodere” il teatro.