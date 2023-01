Maneskin nuovo album Rush: tracklist e info

Rush è il nuovo Cd dei Maneskin: la tracklist e le info sull’ultimo lavoro della band romana, il terzo album della loro carriera

I Maneskin sono tornati. A distanza di due anni da Teatro d’ira, la band vincitrice del Festival di Sanremo nel 2021 con Zitti e buoni ha dato alla luce il suo nuovo album, dal titolo Rush, uscito nella notte tra il 19 gennaio e il 20 gennaio. Si tratta di un album che accentua una tendenza già decisamente diffusa nella discografia dei Maneskin, ovvero la realizzazione di canzoni in lingua inglese, che in Rush sono più di quelle in italiano, uno scenario che non si era mai verificato prima. Una cifra che rende bene l’idea della dimensione internazionale dei Maneskin, che non si scopre di certo ora, ma con questa scelta la band romana dichiara con precisione i propri intenti, il loro voler accentuare là proprio sfera internazionale, senza dimenticare comunque le radici. Rush è un disco che esalta il rock dei Maneskin, acquistando pesanti venature punk e acquisendo, grazie anche alla scelta linguistica, una dimensione internazionale decisamente importante. Un lavoro ambizioso, con cui la band spera di ripetere il successo dei due precedenti album. Il primo è stato nel 2018 Il ballo della vita, uscito dopo l’EP Chosen, mentre l’ultimo, come detto, è stato Il ballo della vita. Il ballo della vita ha ottenuto ben 4 certificazioni di platino, Teatro d’ira si è spinto fino a 5. Ora c’è curiosità per scoprire se Rush riuscirà a fare ancora meglio: in tal senso i primi singoli hanno subito alzato moltissimo le aspettative.

Rush: la tracklist del nuovo Cd dei Maneskin

Rush, il nuovo album dei Maneskin, è stato anticipato da ben tre singoli. Prima Mammamia e Supermodel, poi The Loneliest: tutti brani che hanno saputo raggiungere le vette delle classifiche di vendita ed dominare le rotazioni radiofoniche e gli stream digitali. In Rush ci sono altre 14 tracce inedite, tra cui spicca la seconda canzone del Cd, Gossip, realizzata in featuring con Tom Morello, chitarrista di fama mondiale, celebre sopratutto per la sua collaborazione con i Rage Against the Machine.

Tutte le canzoni presenti in Rush saranno protagoniste, senza ombra di dubbio dei prossimi concerti che animeranno il 2023 dei Maneskin. Nell’ultima parte del 2022 la band romana è stata protagonista di tutta una serie di show in Nordamerica, prima parte di un tour che riprenderà a febbraio, quando i Maneskin saranno di scena sia in Italia che nelle principali città europee. Dal concerto del 27 febbraio ad Amsterdam alla prima data italiana a Pesaro, il 23 febbraio. Per tutti i mesi di marzo, aprile e maggio i Maneskin si alterneranno tra Italia ed Europa, esibendosi per la prima volta anche nei due principali stadi d’Italia: l’Olimpico di Roma e lo stadio San Siro di Milano. Show attesissimi, dove gli spettatori potranno sentire per la prima volta live tutti i brani presenti in Rush Questa, nel dettaglio, è la tracklist di Rush, il nuovo Cd dei Maneskin:

Own my mind

Gossip feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not for You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest