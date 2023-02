Sanremo 2023 cantanti in gara chi ci sarà: canzoni

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2023 chi ci sarà sul palco del Teatro Ariston e cosa canterà: tutto sul Festival di Amadeus

Per il quarto anno consecutivo Amadeus è conduttore e direttore artistico del Festival. A Sanremo 2023 saranno 24 i cantanti in gara che si esibiranno da martedì 7 a sabato 11 febbraio per conquistare la vittoria ed entrare nell’albo d’oro dopo il trionfo dello scorso anno di Blanco e Mahmood con Brividi. Ad accompagnare Gianni Morandi nell’avventura musicale ci sarà Gianni Morandi che lo affiancherà in tutte le serate e quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni che sarà presente nella prima e nella finale di Sanremo 2023, la giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini. Rispetto allo scorso anno non ci sarà divisione tra Big e Giovani infatti il regolamento è stato cambiato per l’edizione 2023 con l’aumento dei cantanti in gara che sono così passati da 22 a 28. Di fatto sono 22 i cantanti in gara scelti da Amadeus per partecipare al Festival, mentre gli altri sei provengono da Sanremo Giovani. gIANMARIA, Will, i Colla Zio, Olly, Shari e Sethu hanno conquistato il diritto di partecipare a Sanremo 2023: gIANMARIA vincendo il concorso musicale, mentre gli altri cinque artisti grazie al televoto da casa.

Sanremo 2023 cantanti in gara e canzoni

Al Festival di Sanremo 2023 ci saranno 28 cantanti in gara con grandi reunion, ritorni inaspettati e debuttanti nella kermesse musicale. Grande attesa per Anna Oxa che partecipa per la quindicesima volta al Festival di Sanremo e porterà sul palco del Teatro Ariston la canzone Sali (Canto dell’anima) scritta anche dal leader dei Baustelle. Ritornano al Festival anche Elodie con il brano Due, Gianluca Grignani che presente Quando ti manca il fiato dedicata al padre e a sorpresa Giorgia con la canzone Parole dette male. Debutto incredibilmente assoluto per I Cugini di Campagna che si presentano sul palco dell’Ariston con il brano “Lettera 22” scritta da La Rappresentante di Lista. Tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 ci sarà anche Madame con Il bene nel male dopo lo scandalo vaccino e Levante con Vivo. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani, Leo Gassmann tenta l’avventura anche tra i big e spera di conquistare il pubblico con Terzo cuore, grande attesa anche per i Coma_Cose, coppia sul palco e nella vita, che ritornano al Festival con L’addio che ha già vinto il Premio Lunezia per il miglior testo. A proposito di coppie ci sono due grandi ritorno a Sanremo 2023: gli Articoli 31 che porteranno la canzone Un bel viaggio per il loro debutto al Festival e Paola e Chiara che ritornano finalmente insieme e dopo il brano cult Amici come prima si ripresentano con la canzone Furore. Tra i favoriti della vigilia insieme a Giorgia ci sono anche Ultimo che ritorna dopo il secondo posto nel 2019 dietro Mahmood e la vittoria nella sezioni Giovani nel 2018 con Il ballo delle incertezze.

Il cantautore di origine romana si presenta con il brano L’alba ed è considerato in lizza per la vittoria finale insieme a Marco Mengoni che porterà sul palco Due vita con l’obiettivo di bissare la vittoria del 2013 con L’essenziale. Dieci anni dopo dalla loro prima partecipazione, spazio anche ai Modà a Sanremo 2023 con Lasciami, mentre debutto assoluto per Ariete con Mare di guai e Lazza, campione di vendite del 2022, che arriva al Festival di Sanremo con Cenere. Dopo Musica leggera, Colapesce Dimartino ci riprovano questa volta con la canzone Splash, mentre LDA, figlio di Gigi D’Alessio, dopo la partecipazione ad Amici 21 sale sul palco dell’Ariston con Se poi domani. Attesa anche per Tananai reduce lo scorso anno dall’ultimo posto con S3sso Occasionale che ha portato fortuna al cantautore tra i più ascoltati dello scorso anno. Questa volta invece ha scelto come canzone Tango, mentre Mara Sattei, al debutto, si presenta con Duemilaminuti. Ha già attirato le attenzioni della critica Rosa Chemical che salirà sul palco dell’Ariston con Made in Italy, spazio anche a Mr. Rain con Supereroi. Chiudono la lista i sei cantanti in gara proveniente da Sanremo Giovani: Colla Zio con “Non mi va”, gIANMARIA invece porta Mostro, Olly la canzone Polvere, Sethu il brano Cause perse, Shari si presenta con Egoista e Will con Stupido.