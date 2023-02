Anna Oxa Sanremo 2023 chi è voce senza età: esordio a Sanremo e la vita privata oggi

Chi è Anna Oxa e qual è il suo rapporto con il Festival di Sanremo: dove vive la cantante di Un’emozione da poco

Anna Oxa, 61 anni di età, è una delle cantanti più famose d’Italia, di cui si è parlato spesso per il suo enorme talento e, al tempo stesso, per le polemiche che l’hanno travolta. Il suo ritorno al Festival di Sanremo 2023 è un vero e proprio evento e, considerando come abbia enormemente sperimentato con varie sonorità nel corso degli anni, ci si attende qualcosa di speciale da parte sua. Nata a Bari il 28 aprile 1961, Anna Oxa ha 61 anni ma vanta ancora una voce incredibilmente potente. Il suo è un nome d’arte o, per meglio dire, un cognome d’arte, essendo registrata all’anagrafe come Anna Hoxha. La cantante di Un’emozione da poco ha origini albanesi dal lato di suo padre, nato a Kruja, mentre sua madre è italiana.

La passione per la musica l’ha travolta fin da bambina, iniziando a cantare in alcuni pianobar baresi, arrivando a incidere il suo primo 45 giri quando aveva appena 15 anni. Passiamo alla vita privata di Anna Oxa che si è sposata tre volte: il primo marito è stato Franco Ciani, noto cantautore con il quale è stata per 10 anni o poco più, tra gli anni ’80 e ’90. Terminata quest’importante storia, la cantante è stata al fianco di Gianni Belleno, famoso musicista e batterista dei New Trolls. Anche in questo caso sono trascorsi 10 anni d’amore, nel corso dei quali sono nati due figli: Francesca e Qazim. Nel 1999 si è sposata per la terza volta e il nuovo marito di Anna Oxa è stato il magnate Behgjet Pacolli, ma il divorzio è arrivato poco dopo, nel 2002. Non sappiamo se oggi la cantante di Un’emozione da poco sia impegnata o single, ma l’ultima storia d’amore nota è stata quella con Marco Sansonetti, guardia del corpo più giovane di lei di ben 22 anni.

I due, sposatisi, sono stati insieme dal 2006 al 2008, e in seguito lui si è ritrovato in seri guai con la giustizia: arrestato per violenza, sequestro di persona e usura. Svariate le curiosità su Anna Oxa, che è diventata vegana molti anni fa, a partire dalla rivoluzione estetica portata sul palco del Festival di Sanremo. Fece infatti grande scalpore quando nel 1986 mostrò l’ombelico durante un’esibizione. Non abbiamo certezze su dove viva la cantante oggi ma pare si sia trasferita da tempo in Svizzera, essendosi profondamente innamorata del Canton Ticino. Anni fa viveva a Quinto, dov’è rimasta a lungo, per poi trasferirsi in zona Rodi-Fiesso. Tante le fanpage a suo nome ma per di profili social di Anna Oxa ufficiali non vi è traccia, sia su Instagram che altrove, il che rende questa presenza all’Ariston ancor più importante, tra interviste ed esibizioni.

Anna Oxa carriera dall’esordio a Sanremo a oggi

Anna Oxa, 61 anni, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica quando era un’adolescente, per poi essere sponsorizzata da Ivano Fossati e trovare spazio al Festival di Sanremo. L’esordio all’Ariston avvenne nel 1978 con la canzone più famosa di Anna Oxa, Un’emozione da poco, proposta con un look punk che fece discutere, studiato da Ivan Cattaneo, che la vide arrivare al secondo posto dietro i Matia Bazar. In quell’anno è stato pubblicato il suo primo album, Oxanna, seguito da Anna Oxa, secondo disco frutto di una collaborazione proficua con Rino Gaetano e Lucio Dalla. Tornata a Sanremo nel 1982, proponendo un look ben diverso, con capelli biondi e uno stile decisamente sensuale, cantando Io no. Per ottenere la vittoria sul palco dell’Ariston ha dovuto attendere il 1989, quando si è presentata in coppia con Fausto Leali, cantando Ti lascerò.

L’anno dopo è tornata a prendere parte alla kermesse, cantando Donna con te, altro grande hit del suo repertorio. Avrebbe dovuto cantarla Patty Pravo, che però si tirò indietro a un passo dall’avvio della kermesse. Nel 1994 è stata invece conduttrice, ottenendo poi il secondo posto, nuovamente, nel ’97 con Storie. I fan la ritrovano vittoriosa nel 1999, cantando uno dei brani più famosi della musica recente italiana, Senza pietà. Anche in questo caso l’artista di origini albanesi è stata iconica con il look lanciando il tanga in bella vista. La sua carriera oggi è poi decisamente cambiata negli anni Duemila, rallentando enormemente sul fronte album, con apparizioni in svariati programmi televisivi, come giudice di Amici 15 nell’edizione con Elodie per poi prendere parte a Ballando con le Stelle nel 2013 con il caso infortunio. Oggi Anna Oxa torna sul palco dell’Ariston aprendo Sanremo 2023 con la canzone Sali Canto dell’anima.