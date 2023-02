Chi è morto dei Pooh: un grande omaggio a Sanremo 2023

I Pooh tornano insieme per un’altra notte magica: chi sono i membri ancora in vita dello storico gruppo e chi invece è morto

Chi è morto dei Pooh, non solo Stefano ma ben due componenti della storica formazione. Tra gli ospiti che arricchiranno la prima puntata del Festival di Sanremo 2023 ci sono i Pooh, che torneranno sul palco dell’Ariston anche per presentare la loro reunion evento del 6 luglio, quando il gruppo tornerà a esibirsi nella splendida cornice dello stadio San Siro di Milano a 7 anni dall’ultimo concerto insieme. I Pooh sono uno dei gruppi capaci di scrivere la storia della musica italiana e torneranno nella loro formazione classica, senza ovviamente Stefano D’Orazio, venuto a mancare il 6 novembre 2020 all’età di 72 anni a causa di alcune patologie di cui soffriva l’artista, che sono state aggravate dal Covid. Il celebre batterista dei Pooh non è l’unico degli storici componenti del gruppo a non essere più in vita, ma dieci anni fa è venuto a mancare anche Valerio Negrini, fondatore dei Pooh che nel 1971 lasciò il proprio posto alla batteria proprio a Stefano D’Orazio, ma rimase a lavorare col gruppo scrivendo la maggior parte dei testi della discografia della band. Gli altri componenti storici dei Pooh, invece, sono ancora in vita e saranno protagonista nella prima serata del Festival di Sanremo e poi nel concerto di San Siro e sono: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. I Pooh hanno annunciato queste novità con un post su Instagram, rivelando anche che nell’attesissimo concerto del 6 luglio allo stadio San Siro di Milano ci saranno moltissime sorprese.

I Pooh a Sanremo

Prima dell’attesissima reunion allo stadio San Siro, i Pooh saranno, dunque, protagonista all’Ariston, su un palco che nel corso della loro carriera gli ha riservato una delle gioie più importanti della storia della band. Si tratta, naturalmente, della vittoria nel 1990, quando la band si impose con una delle loro canzoni più amate e ascoltare, Uomini soli, arrivando primi davanti ad altre due storiche canzoni come Gli amore di Toto Cutugno e Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta. A quell’edizione del Festival di Sanremo partecipò anche Riccardo Fogli, che chiuse la kermesse al decimo posto col brano Ma quale amore. I Pooh vantano il curioso record di aver partecipato una sola volta al Festival di Sanremo e di aver vinto: oltre alla fortunata esperienza del 1990, la band non ha mai più partecipato alla kermesse musicale. I membri dei Pooh sono poi tornati ospiti dell’Ariston e Roby Facchinetti ha anche partecipato al Festival nel 2007 insieme al figlio Francesco con il brano Vivere normale, mentre nel 2018 vi ha preso parte in coppia con Riccardo Fogli con Il segreto del tempo. Al di là di queste singole apparizioni, però, i Pooh come gruppo non hanno mai partecipato al Festival di Sanremo oltre che all’edizione del 1990 e ciò rende ancora più incredibile quella vittoria, arrivata nella prima e unica partecipazione della band al Festival. Ora, dunque, i Pooh sono pronti a tornare in scena all’Ariston, anche se dovranno farlo senza Stefano D’Orazio, che rimane però sempre nei cuori dei componenti della band e di tutto il pubblico italiano, e questa reunion e l’occasione perfetta per ricordare lui e Valerio Negrini, due grandi artefici dell’incredibile storia dei Pooh.