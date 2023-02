Chiara Ferragni che lavoro fa: che significa influencer

Tutti i dettagli del lavoro di Chiara Ferragni: cosa fa una influencer e come l’imprenditrice digitale ha costruito il suo grande impero

La regina delle influencer sbarca in televisione: una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 è Chiara Ferragni, vera e propria stella del web, che però non è sicuramente un volto così familiare del mondo della televisione. Soprattutto per le generazioni più avanti con l’età, il lavoro che fa Chiara Ferragni può risultare oscuro e allora è bene andare a scoprire i dettagli su come la co-conduttrice di Sanremo ha messo su il suo grande impero. Chiara Ferragni ha avuto un successo tale da diventare lei stesso vero e proprio simbolo e manifesto del lavoro dell’influencer, che, andando a scomodare la Treccani per leggerne la definizione, designa quella persona che si ritaglia un grande seguito sui social network e sui media e con la sua influenza è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte del pubblico. L’influencer è una figura chiave del mondo del marketing, è un attore fondamentale perché, di fatto, ha la funzione che ha avuto nella comunicazione tradizionale la pubblicità. Il lavoro dell’influencer, dunque, è quello di determinare le tendenze, attirando a sé più pubblico possibile così da sfruttare la propria immagine a fini commerciali. L’influencer può spingere sia proprie attività, che attività di terzi, ovviamente dietro pagamento. Ormai quasi tutti i brand sfruttano gli influencer per le proprie attività di marketing e, sempre per fare un paragone con la comunicazione tradizionale, in questo caso questa figura ricopre il ruolo che è del testimonial. Il lavoro dell’influencer è, quindi, sfruttare la propria immagine a fini commerciali e questa è stata la primissima attività di Chiara Ferragni, maestra in questa attività, tanto da costruire, come detto, un vero e proprio impero.

Chiara Ferragni imprenditrice digitale

Il confine tra influencer e imprenditore digitale è molto labile, per creare una distinzione però possiamo identificare come margine di differenza il creare una propria attività. L’influencer semplice il più delle volte sfrutta la propria immagine per mettersi a disposizione di brand pubblicizzare, mentre il passaggio a imprenditore digitale avviene quando l’influencer si trova a spingere, con la sua immagine, il proprio brand. Chiara Ferragni ha da tempo effettuato questa step e oggi è una delle principali imprenditrici digitali che ci siano in tutto il mondo. Tutto, per la moglie di Fedez, ha avuto inizio col suo blog, The Blonde Salad, primo tassello dell’impero che oggi conta diverse aziende. Chiara Ferragni è socia di maggioranza di Tbs Crew, la società che gestisce The Blonde Salad, poi la donna gestisce anche Sisterhood, società che si occupa di consulenze per diritti d’immagine e marketing, e Fenice, responsabile del marchio Chiara Ferragni Collection. Queste sono le aziende che fanno capo a Chiara Ferragni, che poi ha i suoi profili social, che sono anch’essi delle vere e proprie aziende visto che fatturano cifre altissime: si stima che, in media, ogni post sponsorizzato sui profili di Chiara Ferragni frutti all’imprenditrice digitale una cifra che oscilla tra i 60.000 e gli 80.000 dollari. Oltre a tutto ciò Chiara Ferragni è anche socia di altre aziende come Tod’s e Monnalisa, tante attività che rappresentano l’universo di Chiara Ferragni.