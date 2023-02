Chiara Ferragni chi è: dalle origini al mito

La straordinaria carriera di Chiara Ferragni: dalle origini al successo come influencer e imprenditrice digitale fino al matrimonio con Fedez

Raccontare la storia di Chiara Ferragni equivale a raccontare la storia di una donna capace letteralmente di segnare un’epoca segnando le caratteristiche e le condizioni del lavoro nell’era del digitale. Chiara Ferragni è l’influencer e imprenditrice digitale per eccezione, con una carriera capace di fare da modello a tutte le persone che sognano un futuro in questo mondo. Nata a Cremona il 7 maggio del 1987, Chiara è figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, sorella maggiore di Francesca e Valentina, le due sorelle con cui Chiara ha un rapporto strettissimo. Dopo diploma al Liceo Classico, la Ferragni s’iscrive all’università, frequentando la facoltà di giurisprudenza alla Bocconi, ma presto inizia a dedicarsi alle sue attività nel campo del digitale, gli albori di un successo incredibile. Tutto parte, per Chiara Ferragni, con il blog The Blonde Salad, inaugurato nel 2009, in cui Chiara riversava sé stessa e soprattutto la sua grande passione per la moda. Nato così per gioco, come ha spesso raccontato l’influencer, The Blonde Salad diventa un incredibile successo, con Chiara Ferragni che diventa un punto di riferimento nel mondo della moda, diventando nel 2014 la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. La grande forza di Chiara Ferragni è stata quella di anticipare i tempi: è stata fashion blogger ed influencer quando questi termini quasi non erano stati coniati, è stata la prima personalità, in tutto il mondo, a capire le potenzialità di questo campo d’azione e a sfruttarle in pieno.

Chiara Ferragni diventa una vera e propria star del web e il suo successo presto travalica i confini nazionali, complice la scelta di andare a vivere a Los Angeles. Il nome di Chiara Ferragni diventa in nemmeno dieci anni un vero e proprio marchio internazionale e la donna da influencer passa a essere una vera e propria imprenditrice digitale, dando vita alle sue aziende: la Tbs Crew, proprietaria del marchio The Blonde Salad, poi la Sisterhood, società che si occupa di organizzazione eventi e gestione diritti d’immagine e ancora Fenice, società che invece detiene il marchio Chiara Ferragni Collection, che realizza i prodotti della Ferragni. Il successo di Chiara Ferragni è misurabile nei grandi numeri che ha fatto segnare: Forbes nel 2016 ha inserito Chiara Ferragni nella lista degli under 30 più influenti al mondo, con un patrimonio di ben 8 milioni di dollari, poi nel 2017 è stata eletta influencer di moda più importante al mondo e oggi le stime sul suo patrimonio si aggirano intorno ai 40 milioni di dollari. L’attività di Chiara Ferragni si è ormai estesa a tantissimi campi, travalicando da tempo i confini della moda: l’imprenditrice digitale è sbarcata al cinema, con la realizzazione di un documentario sulla sua vita realizzato da Elisa Amoruso e intitolato Chiara Ferragni – Unposted, poi la moglie di Fedez si è cimentata nel panorama musicale, realizzando insieme a Baby K la hit Non mi basta più e proprio insieme al marito è stata protagonista della serie tv The Ferragnez, realizzata da Prime Video. Chiara Ferragni oggi è ormai un’icona, un vero e proprio mito e ora è pronta a vivere una nuova esperienza come co-conduttrice a Sanremo.

Chiara Ferragni vita privata

La vita privata di Chiara Ferragni è strettamente legata a Fedez, uno dei principali protagonisti della scena musicale italiana. I Ferragnez sono oggi una delle coppie più amate e seguite d’Italia, con un successo incredibile, e tutto per loro ha avuto inizio in modo abbastanza singolare, con Fedez che in una sua canzone, Vorrei ma non posto, ha menzionato Chiara Ferragni e il suo cane. Così, dopo questo curioso cambio di battute il rapper e l’influencer si avvicinano e tra loro nel 2016 è scoppiato l’amore, che ha regalato momenti indimenticabili come la proposta di matrimonio che Fedez ha fatto a Chiara durante un suo concerto all’Arena di Verona nel 2017, quando il rapper si è inginocchiato davanti alla sua amata, le ha dedicato il nuovo singolo Favorisca i sentimenti e poi le ha fatto la proposta. Il 19 marzo del 2018 Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto il loro primo figlio, Lucia, mentre il matrimonio è stato celebrato nel settembre 2018, nella splendida cornice siciliana di Noto. Nel 2021 la famiglia dei Ferragnez si è ampliata con l’arrivo di Vittoria e oggi i 4 sono una delle famiglie più amate d’Italia e non solo. Chiara Ferragni e Fedez condividono moltissimi momenti della loro vita insieme e continuano nel loro grandissimo successo che sembra davvero non potersi fermare.