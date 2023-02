Sanremo 2022 Elodie la giacca si apre e rimane in body FOTO

Il look di Elodie a Sanremo 2023: sotto le piume si nascondono un body e un fisico da sogno

Elodie a Sanremo 2023 ha promesso di far parlare di sé fin da subito e così è stato. Le sue parole pre Festival hanno trovato spazio un po’ ovunque: “Voglio essere pu***na dall’inizio alla fine”. Una parola dura che però lei intende in maniera ben diversa e positiva, ovvero una donna decisa, che sa ciò che vuole e va a prenderselo. Ecco, lei ha un’idea chiarissima di cosa dovrà essere questo Sanremo 2023 per lei. Non è più una novellina e questo non è affatto il suo esordio all’Ariston, dov’è stata anche co-conduttrice di Amadeus. Con la sua canzone Due vuole tenere incollato il pubblico: occhi soltanto su di lei e come potrebbe essere diversamente, considerando anche il look scelto per questa sua splendida esibizione. Un fascino tale sancito anche da parte di chi, nel cuore della platea, le ha intonato brevemente, prima che iniziasse a cantare: “Sei bellissima”. Parole che hanno di certo rispecchiato in pieno il pensiero di milioni di spettatori da casa. La sua nuova canzone, Due, racconta di una storia d’amore tormentata fin da principio, destinata a naufragare nelle lacrime, mie o tue, canta Elodie. Sarà senza dubbio uno dei brani più ascoltati in radio nelle prossime settimane e, chi può dirlo, potrebbe portarla in alto in classifica.

Elodie il look di Sanremo prima serata

Sul green carpet di Sanremo 2023 Elodie si era presentata con un look aggressivo, total black. Il suo abito era in vernice nera, con degli oblò ritagliati lungo i fianchi, a lasciar intravedere un po’ di pelle. Anche per la prima serata di Sanremo 2023 ha scelto il nero, quasi come fosse un portafortuna. Il primo elemento che l’ha contraddistinta è stato senza dubbio il fatto d’essere ricoperta di piume. Un cappotto decisamente intrigante e fuori dal comune, quasi una sorta di costume, come se l’ex cantante di Amici si fosse trasformata in un corvo. Forse non siamo così lontani da quella che era la sua idea, considerando anche il marcato trucco sugli occhi, quasi a mascherarli, dando all’interpretazione una profondità ulteriore, una sofferenza quasi tangibile. Le piume sono finite ovunque, anche sul microfono, ma lentamente quel cappotto si è aperto, lasciando ben vedere il body sottostante. Grande la sensualità del suo outfit, per il quale ha però scelto di non superare una certa soglia. I suoi fan più affezionati si sarebbero probabilmente aspettati qualcosa di più aggressivo, pensando ad esempio allo stile sfoggiato nel videoclip di Bagno a mezzanotte, in cui il suo fisico mozzafiato la fa da padrone. Stavolta, invece, ha optato per tre strati, con il cappotto che rappresenta lo strato più esterno, il body quello più interno e, nel mezzo, una tuta trasparente e fare da raccordo tra le sezioni. Un look decisamente azzeccato, oscurato solo da quello di Chiara Ferragni che, sul palco subito dopo Elodie, si è presentata con un abito finto trasparente, con sopra dipinto il suo corpo nudo, senza che lei lo fosse realmente sul palco. Un effetto straniante che ha colto di sorpresa tutti, prima di dare inizio al suo toccante monologo.