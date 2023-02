Sanremo 2023 Anna Oxa la verità sul contenzioso: parla la Rai

L’assenza di Anna Oxa dal Green Carpet di Sanremo 2023 ha subito attirato le attenzioni del pubblico: la Rai ha spiegato i motivi della sua assenza e ha parlato del contenzioso

Prima ancora di salire sul palco del Teatro Ariston, Anna Oxa fa già parlare di sé infatti non è apparsa sul Green Carpet che ha visto sfilare tutti gli artisti in gara. Sui social sono partite ovviamente le ipotesi più disparate e anche in conferenza stampa che ha inaugurato il Festival di Sanremo si è parlato di quanto successo. È stato chiesto infatti i motivi che hanno spinto Anna Oxa a non partecipare al Green Carpet e se ci fosse una connessione con il contenzioso che vede coinvolti l’artista di origini albanesi e la Rai. Stefano Coletta, direttore di Raiuno, ha confermato ciò che finora non era mai stato fatto e cioè che esiste realmente un contezioso tra Anna Oxa e la Tv di Stato spiegando che sta facendo il suo corso e c’è un giudizio pendente. Tutto risale al 2013 quando la cantante di Un’emozione da poco partecipò a Ballando con le Stelle, avventura televisiva che si interruppe per un infortunio durante un’esibizione. Quell’evento ha portato poi Anna Oxa a fare causa alla Rai solo sei anni dopo perché ritiene che proprio quell’incidente abbia spinto la Tv di Stato a inserirla in una black list per non coinvolgerla in altre trasmissione televisive e osteggiarla anche per eventuali partecipazioni al Festival di Sanremo. L’avventura di Anna Oxa a Ballando con le Stelle fu caratterizzata da numerose polemiche con l’artista che spesso entrò in contrasto con la giuria sentendosi aggredita, inoltre la stessa Milly Carlucci spiegò che aveva sentito il bisogno di porgere le sue scuse alla cantante perché ferita da qualcosa che è avvenuto dietro le quinte. Successivamente Anna Oxa si infortunò in diretta riportando una lesione al legamento del ginocchio.

Anna Oxa contro la Rai: l’infortunio a Ballando con le Stelle

La vicenda però è proseguita un anno dopo con un’intervista dove Anna Oxa accusò la Rai di aver messo un veto sia per un suo ritorno a Ballando con le Stelle per un’esibizione così da chiudere in bellezza la sua avventura e dimenticare l’infortunio, sia per altri programmi. Per quanto riguarda l’opportunità di tornare sulla pista da ballo, l’iniziativa fu proprio di Milly Carlucci che però non venne finalizzata a causa, secondo Anna Oxa, della Rai che bloccò il suo accordo. Inoltre il boicottaggio che l’artista ritiene di aver ricevuto riguarda anche il Capodanno Rai che all’epoca venne condotto da Carlo Conti con un accordo trovato ma mai finalizzato dalla Tv di Stato che decise di non firmare il contratto perché la Rai pretendeva che Anna Oxa, sempre secondo le parole dell’artista, rinunciasse ai diritti sull’infortunio. Inoltre questa lettera dove è richiesta la rinuncia doveva essere tenuta segreta perché sarebbe stato previsto un risarcimento di 50 mila euro. Nove anni dopo con il ritorno di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 e quindi anche in Rai, è tornato in auge l’argomento e Stefano Coletta ha spiegato in conferenza stampa il rapporto tra l’artista e la tv di stato: “C’è un giudizio pendente e sta facendo il suo corso, riguardo a Sanremo Anna Oxa non è all’interno di un cast ma è un’artista chiamata a interpretare il suo testo in una gara e la pregressa frattura non esclude la sua partecipazione. Nei suoi confronti c’è piena accoglienza e rispetto”.