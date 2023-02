Chi veste Paola e Chiara a Sanremo 2023: marca e prezzi

Chi veste Paola e Chiara a Sanremo 2023? Le sorelle milanesi sono pronte a elettrizzare il palco dell’Ariston con i loro ritmi dance pregni di nostalgia e i look coraggiosi.

Chissà chi veste Paola e Chiara a Sanremo 2023 e cosa indossaranno dopo la clamorosa réunion tanto attesa dai fan. Le sorelle Iezzi tornano alla kermesse canora dopo ben 18 anni dall’ultima partecipazione. Quello che lega le voci di Vamos a Bailar all’Ariston è un legame speciale infatti, le due debuttarono giovanissime proprio a Sanremo Giovani nel 1996 per poi vincere la sezione nuove proposte del Festival del 1997 con il brano “Amici come prima”. Da allora ne hanno fatta di strada, una strada costellata di grandi successi ma anche di incomprensioni e separazioni tra le due sorelle. Quest’anno il duo tornerà sul palco per farci ballare con il brano “Furore”, pare che il pezzo sarà un richiamo alle atmosfere dance anni ’90 che ha fatto scalare loro le classifiche tanti anni fa. Paola e Chiara cantano “ballare come se fosse l’ultima canzone, furore con te”. Le due sorelle però oltre alla musica hanno sempre curato la loro immagine con grande attenzione quindi non si può non approfondire cosa indossano nelle serate della kermesse musicale. Prima di tutto un assaggio ci è stato sul green carpet dove le due cantanti hanno sfoggiato un look in sincrono total black con scollatura da capogiro e un lungo cappotto impreziosito da punti luce tutto firmato Dolce e Gabbana. Molto vistosi anche i gioielli. Chi veste Paola e Chiara a Sanremo 2023 è lo stylist Nick Cerioni di origini marchigiani che quest’anno ha curato anche l’immagine di Tananai. Sul palco Paola e Chiara indosseranno il marchio Dolce e Gabbana come sul green carpet. Un brand molto gettonato perché a indossare questa marca durante la kermesse sono anche Anna Oxa, LDA, Colapesce Dimartino, Articolo31 e Shari. Per quanto riguarda il prezzo di quanto indossato dalle sorelle di “Vamos a bailar” è difficile conoscere la cifra giusta, si tratta di capi realizzati su misura che possono arrivare anche a 10mila euro.

Paola e Chiara i look a Sanremo

A questo punto non si può non fare un passo indietro e rievocare i look di Paola e Chiara nel loro percorso a Sanremo. Dalla loro apparizione al Festival nel 1997, le sorelle Iezzi sono cresciute ed è cambiata anche la loro immagine e il loro stile. Proprio durante il festival del 1997 le ragazze avevano un look più pulito, da ragazze della porta accanto e dove l’elemento più coraggioso era l’ombelico scoperto. L’anno successivo tornano sul palco dell’Ariston con un look più maturo e serioso, sono cresciute e vogliono dimostrarlo al pubblico non solo con la musica ma anche con l’immagine, indossando gonne lunghe. top e giacche. Rivediamo poi le sorelle Iezzi a Sanremo nel 2005, nel frattempo il loro stile è diventato più sensuale ma, in quell’occasione si presentano in modo comunque sobrio visto che erano in gara con la ballata “A modo mio”. L’ultima apparizione risale al 2008 dove Paola e Chiara non sono in gara ma salgono sul palco per duettare con Michele Zarrillo durante la serata delle cover. In quell’occasione le vediamo elegantissime in tailleur, Paola di nero e Chiara di bianco.