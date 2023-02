Colapesce Dimartino Sanremo 2023 chi sono: Musica leggerissima e cinema

Dopo lo straordinario successo di Musica leggerissima Colapesce e Dimartino tornano a Sanremo 2023: chi sono i due artisti

Colapesce 39 anni d’età e Dimartino 40 anni d’età sono senza dubbio tra i concorrenti più attesi di questa edizione 2023 del Festival di Sanremo con la canzone Splash. Dopo il successo di Musica leggerissima nel 2021, i due artisti rinsaldano il loro connubio e tornano all’Ariston, con l’obiettivo di migliore quell’ottimo quarto posto di due anni fa. Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, è originario di Solarino, provincia di Siracusa, dove è nato il 6 settembre del 1983. Prima della sua collaborazione con Dimartino, Colapesce si è costruito una solida carriera nel panorama indie. Prima, con lo pseudonimo The last Merendina, ha fatto parte degli Albanopowe, poi ha fatto parte del trio Tempestine e quindi con Alessandro Raina ha dato vita ai Santiago. Nel 2010, quindi, Lorenzo assume il nome di Colapesce e dà il via alla sua carriera da solista, con ben 4 EP e 3 album in studio all’attivo. Nei circa dieci anni della sua carriera da solista, Colapesce si toglie parecchie soddisfazioni, vincendo nel 2012 la Targa Tenco grazie al suo album di debutto Un meraviglioso declino. Nel 2018, poi Colapesce è protagonista della campagna Help a Dane, un’iniziativa del governo danese per combattere il cancro alla pelle. Il nome Colapesce è da ricondurre a una famosa leggenda siciliana, che racconta la storia di Nicola, detto Cola, un pescatore che vive a Messina e passa le sue giornate in acqua, per questo viene chiamato Cola-pesce.

Così, l’imperatore Federico II di Svevia sfida Colapesce in una gara di nuoto e il pescatore riuscì a vincere diverse sfide, finché non si imbattè talmente in profondità nei mari da trovare tre colonne poste a sostegno di tutta la Sicilia. Vedendo che una di queste era danneggiata, Colapesce decide di sostituirsi ad essa, assumendo sulle sue spalle il peso della Sicilia e non tornando più sulla Terra. Antonio Dimartino invece, noto semplicemente come Dimartino, è anche lui siciliano, nato a Palermo il 1 dicembre del 1982. Proprio come il collega, Dimartino inizia la sua carriera in gruppo, formando nel 1998 i Famelika, gruppo che si connatura soprattutto per il suo impegno contro la mafia. L’esperienza con i Famelika per Dimartino si conclude nel 2009 e, curiosamente, anche per il cantante palermitano la nuova parte della sua carriera inizia nel 2010, proprio come quella di Colapesce. I Famelika diventano di Dimartino e realizzano cinque album e un EP, prima del joint album di Dimartino con Colapesce e del successo arrivato grazie al Festival di Sanremo 2021. Nella vita privata di Dimartino c’è la moglie Michela Forte e la figlia di nome Nicolau di 5 anni. Colapesce è single.

Colapesce Dimartino carriera

La collaborazione artistica tra Colapesce e Dimartino ha inizio nel 2020. Durante quell’estate, i due artisti siciliani realizzano il loro joint album, dal titolo I mortali, ma il grande successo, come detto, arriva con Musica leggerissima a Sanremo 2021. La canzone si piazza al quarto posto di quell’edizione del Festival e vince il premio della Sala Stampa, ma non finisce qui. Per tutta l’estate 2021, Musica leggerissima è una delle canzoni più ascoltate, come testimonia il clamoroso quintuplo disco di platino che il brano consegue. Dopo quel successo, Colapesce e Dimartino sono protagonisti di altri singoli come Toy Boy con Ornella Vanoni e Non chiamarmi mai con Cerrone, ma soprattutto di Propaganda, singolo estratto dall’ultimo album di Fabri Fibra Caos. Ora, dopo due anni di grandi successi Colapesce e Dimartino sono pronti al ritorno all’Ariston, dove il duo siciliano porta la canzone Splash.