Francesca Fagnani figli: quando il gossip esagera

La verità sui presunti figli di Francesca Fagnani: il gossip ha creato un paradosso riguardo il suo rapporto con Enrico Mentana

Capita spesso che intorno a persone particolarmente famose si possano creare incomprensioni e paradossi che spesso vengono alimentati dai fiati del gossip. È, ad esempio, il caso della celebre giornalista Francesca Fagnani, volto celebre di Belve e una delle più note conduttrici della televisione italiana. Un paradosso che il gossip ha creato riguarda la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo è quello relativo ai presunti figli, perché gran parte del web è convinto che la conduttrice abbia dei figli, ma in realtà i ragazzi che sono associati alla giornalista sono i figli del compagno di Francesca Fagnani: Enrico Mentana. La conduttrice di Belve e il noto giornalista hanno una relazione dal 2013 e i due, insieme, non hanno mai avuto figli. La confusione deriva dall’esistenza dei figli di Enrico Mentana, soprattutto da quelli nati più di recente, ovvero i due figli nati dal matrimonio con l’ex moglie Michela Rocco Di Torre Padula. In realtà, come detto Francesca Fagnani non ha figli suoi, sicuramente ha un rapporto con i figli di Mentana, ma per chiarire le idee a gran parte del web è bene specificare questo punto, per provare a far rientrare almeno parzialmente il paradosso che si è creato.

Enrico Mentana figli

Enrico Mentana oggi ha 68 anni, da ormai dieci anni ha una relazione con Francesca Fagnani e prima di conoscere la giornalista ha avuto diverse relazioni, con la nascita di ben 4 figli da tre di queste. Il primogenito del giornalista è Stefano, nato nel 1986 dalla relazione con Fulvia di Giulio. Stefano ha seguito le orme del padre e si è cimentato anche lui nel mondo del giornalismo, fondando The Post Internazionale e specializzandosi nella politica sia nazionale che internazionale. Dopo la nascita di Stefano, nel 1992 è venuta al mondo Alice, secondogenita di Enrico Mentana, nata dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani. Alice ha scelto invece una vita professionale diversa, studiando marketing e comunicazione e diventando Brande Enterntainmente Coordinatori di Fremantle, società che si occupa di produrre e distribuire programmi televisivi. Infine, dal matrimonio con l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula Enrico Mentana ha avuto gli ultimi due figli: Giulio, venuto al mondo nel 2006, e Vittoria, che ha completato la famiglia un anno dopo. I due ragazzi sono ancora alle prese con lo studio, hanno 16 e 15 anni, per cui hanno ancora tempo per capire quale sarà la loro strada nella vita. Come detto, quindi, Enrico Mentana dal 2013 condivide la propria vita con Francesca Fagnani, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato di avere un bel rapporto con tutti i figli di Mentana. Non deve essere stato facile raggiungere il giusto equilibrio familiare considerando il quadro complesso e articolato della vita sentimentale del giornalista, ma anche vedendo gli scatti che popolano i social e le riviste di gossip sembra che Enrico Mentana abbia un bel rapporto con tutti i suoi figli e anche Francesca Fagnani è ormai una persona di famiglia.