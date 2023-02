Francesca Fagnani quanto guadagna a Sanremo 2023: cachet e cifre

Francesca Fagnani sarà la co-conduttrice di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2023, accanto ad Amadeus. Scopriamo quanto guadagna la giornalista.

Come ogni anno anche Sanremo 2023 attira la curiosità dei telespettatori soprattutto conoscere quale sia il cachet dei co-conduttori e di tutti coloro che partecipano al Festival. Ovviamente anche per Francesca Fagnani ci si chiede quanto guadagna per essere co-conduttrice nella seconda serata della kermesse musicale. Questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023, sul palco del Teatro Ariston infatti ci sarà anche Francesca Fagnani, la 46enne conduttrice di Belve (Rai 2), chiamata ad affiancare in via del tutto straordinaria il direttore artistico Amadeus. Giornalista nota al pubblico televisivo italiano, anche se raramente ha avuto a che fare con il mondo della musica e dello spettacolo in senso stretto, Fagnani è comunque una giornalista affermata e con un’ottima esperienza alle spalle, fortemente voluta da Amadeus per affiancarlo in questa seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Già ieri con la presenza di Chiara Ferragni e di Roberto Benigni sono state numerose le polemiche riguardo il cachet della co-conduttrice, che sarà presenta anche per la serata finale, e l’attore e regista tornato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo a tre anni di distanza dall’ultima volta. Se ne è parlato anche in conferenza stampa con Chiara Ferragni che ha precisato che il cachet della prima serata è stato devoluto in beneficenza, mentre per quanto riguarda Benigni sono state citate le cifre che circolavano nel 2020 per la sua ospitata, circa 300 mila euro. Stefano Coletta, direttore di Raiuno, ha smentito ogni possibile trattativa su queste cifre spiegando che i tempi sono cambiati e che ovviamente per la partecipazione del regista di La vita è bella a Sanremo 2023 si è lavorato su altre cifre, molto più basse rispetto a quelle del passato. Proprio per questo anche per Francesca Fagnani la domanda è quanto guadagna la giornalista per partecipare al Festival condotto e diretto da Amadeus.

Francesca Fagnani stipendio

Per la sua presenza di questa sera a Sanremo, l’unica prevista in questa edizione, Francesca Fagnani percepirà come cachet 25.000 euro complessivi. Stessa cifra delle altre co-conduttrici del Festival Paola Egonu e Chiara Francini, mentre Chiara Ferragni prenderà una cifra doppia (50.000 euro) in quanto presente in due serate invece che in una (e ha già annunciato che il suo compenso sarà devoluto in beneficienza). La cifra, comunque, è in linea anche con quella delle co-conduttrici delle passate edizioni di Sanremo. In totale, il Festival di Sanremo 2023 costerà alla Rai ben 17 milioni di euro, considerando il cachet dei conduttori, quello degli ospiti nazionali e internazionali, l’indennizzo per i cantanti in gara e tutte le altre spese. Un costo non dissimile da quello dell’anno scorso, quando i guadagni finali ammontarono a 42 milioni di euro, ripagando ampiamente la Rai dell’investimento. Amadeus, in quanto conduttore e direttore artistico della kermesse percepisce un compenso di 350.000 euro, mentre Gianni Morandi, che lo affianca in questa edizione, arriva a 300.000 euro. Le previsioni per i guadagni di Sanremo 2023, confermate dagli ottimi ascolti della prima puntata, stimano 50 milioni di euro.