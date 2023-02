Paola e Chiara Sanremo 2023 chi sono: cosa non sai

Paolo e Chiara sono in concorso al Festival di Sanremo 2023. Coppia storica e consolidata del pop italiano: scopriamo qualcosa di più su di loro.

Sono una delle coppie più note del pop italiano, con circa 5 milioni di dischi venduti in carriera e 10 album pubblicati. Paola e Chiara sono pronte a tornare in scena dopo quasi dieci anni dallo scioglimento del duo, come cantanti in gara di Sanremo 2023. Se volete seguire Paola e Chiara, vi conviene tenere d’occhio i loro canali social ufficiali: su Facebook hanno quasi 37.000 follower, mentre su Twitter arrivano a quasi 6.000. Non sono presenti su Instagram come duo, ma potete seguire lo stesso i loro profili personali: qui quello di Paola, che vanta 134.000 follower, mentre qui quello di Chiara, che ne ha invece 62.700. Per chi non sapesse chi sono, ecco un veloce ripasso sulla loro carriera e i loro successi. Paola e Chiara Iezzi, sorelle milanesi nate rispettivamente nel 1974 e nel 1973, iniziano a farsi conoscere nel mondo della musica italiana a partire dal 1994, quando Claudio Cecchetto le ingaggia come coriste degli 883. Due anni dopo iniziano una carriera in proprio e partecipano a Sanremo Giovani, per poi accedere al Festival di Sanremo 1997 nella categoria Nuove Proposte, in cui trionfano grazie al brano Amici come prima. Il successo è rapidissimo: subito dopo esce l’album d’esordio Ci chiamano bambine, dalle sonorità pop-rock, e Paola e Chiara arrivano addirittura ad aprire la data milanese del HIStory World Tour di Michael Jackson, e poi partecipano con una canzone alla colonna sonora italiana del film d’animazione Disney Hercules. Nel 1998 tornano a Sanremo, cantando tra i Big la canzone Per te, arrivando in 16a posizione.

Paola e Chiara carriera

Partecipano al Festivalbar e a Un disco per l’estate, e alla fine degli anni Novanta conducono anche alcuni programmi musicali su MTV. Nell’estate del 2000 arriva il loro più grande successo, figlio di svolta più pop e ballabile, con la canzone Vamos a bailar (Esta vida nueva) che diventa un incredibile tormentone, anche grazie a un videoclip diretto dal regista Luca Guadagnino. La canzone ha grande fortuna anche all’estero, rendendole delle vere e proprie star e aprendo una nuova fase della loro carriera, che vedrà anche il lancio del nuovo album Festival, nell’estate del 2002. In particolare il singolo Kamasutra, con il video annesso, fanno grande scandalo a causa del contenuto erotico e per alcune brevi scene di topless delle due cantanti, Nel 2005, Paola e Chiara tornano a Sanremo con A modo mio, ma vengono eliminate al primo turno. Segue l’uscita di un Greatest Hits e una breve pausa, durante la quale Chiara debutta come solista con la canzone Nothing At All, che arriva al secondo posto in classifica in Italia.

Interpretano la sigla mattutina del programma radiofonico Deejay chiama Italia, e nel 2008 tornano a Sanremo per una sera, duettando com Michele Zarrilo nel brano L’ultimo film insieme. Nel 2009, è il turno di Paola di esordire come solista, con la pubblicazione dell’EP Alone. Successivamente, nel 2013 il duo si è ufficialmente sciolto, anche se questo non ha impedito loro di tornare occasionalmente a lavorare insieme. Nel 2020 sono apparse assieme come ospiti a Che tempo che fa su Rai 1. Nel giugno 2022, Paola e Chiara sono tornare a cantare insieme durante un dj-set di Paola, e un mese dopo hanno replicato durante il tour di Max Pezzali, nelle date di Bibione e San Siro, mentre ad agosto ha cantato di nuov insieme nella data di Fermo del tour di Jovanotti. L’ipotesi di una reunion ufficiale è stata confermata a settembre dalla pubblicazione di una foto su Instagram di entrambe in uno studio di registrazione, dopodiché a dicembre è stata confermata la loro presenza, per la terza volta in concorso, al Festival di Sanremo.