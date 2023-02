Sanremo 2023 Amadeus svela la verità su Blanco e la telefonata segreta

Amadeus torna a parlare di Blanco dopo il caos sul palco di Sanremo 2023 durante L’Isola delle Rose: la rivelazione del conduttore

Blanco è stato il protagonista indiscusso della prima serata di Sanremo 2023. La sua esibizione non esibizione per la canzone L’Isola delle Rose è ovviamente diventata subito virale con annessa reazione di Amadeus che è tornato a parlare di quanto successo sul palco durante la conferenza stampa del giorno dopo. Blanco dopo aver cantato in duetto con Mahmood la canzone Brividi vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo, è tornato davanti al pubblico per proporre il nuovo singolo L’Isola delle Rose. A causa però di un problema audio, il cantante ha perso le staffe e ha iniziato a distruggere l’intera scenografia che era stata allestita per la sua performance. Amadeus ha parlato ai giornalisti il giorno dopo per smentire ogni ipotesi di evento costruito ad arte, queste le sue parole dove ha anche rivelato di aver parlato con Blanco: “Durante le prove era previsto che dovesse calciare le rose e gli era stato concesso di rotolarsi e fare qualcosa di particolare. Nel monitor piccolo dietro le quinte non si intuiscono le parole di ciò che sta accadendo. Non ha percepito il problema tecnico e ha poi ha capito problemi di audio e ciò che era accaduto”. Proprio subito dopo questa risposta, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 h spiegato che Blanco lo ha chiamato e si è scusato molto con lui e l’intero Festival. Sa di aver sbagliato e gli ha spiegato che se ci fossero problemi tecnici, basta segnalarlo e l’esibizione viene ripetuta, Amadeus ha anche fatto l’esempio di Francesco Renga che aveva appunto segnalato un problema e all’epoca gli fu tranquillamente concesso di ricominciare la sua performance.

Sanremo 2023 Blanco e il codice comportamentale

Amadeus ha spiegato che non c’era nulla contro i fiori, ma che si trattava semplicemente di rabbia scaricata di un ventenne e non di un gesto di disprezzo nei confronti del simbolo della città di Sanremo. Il cantante de L’Isola delle Rose ha chiesto di voler essere perdonato. Successivamente Amadeus ha nuovamente risposte a domande su Blanco e su chi chiedeva la necessità di inserire un codice comportamentale e di prevedere un ban per il cantante così come avvenuto a Will Smith per gli Oscar per uno schiaffo dato al conduttore. Queste le parole di Amadeus che ha messo da parte ogni ipotesi di punizione per Blanco: “Io non ho una risposta in questo momento per inserire un codice comportamentale rigido ed evitare altri casi come Blanco. Per Will Smith agli Oscar escluso per dieci anni, mi sembra esagerato. Noi non potevamo prevedere la reazione di Blanco, non me la sento, magari sbagliando, a dire che non debba più far parte del Festival di Sanremo. Io non so cosa può accadere sul palco, lo conosco da qualche anno e ho sempre trovato un ragazzo educato, disponibile e rispettoso. Non ho mai visto una persona pericolosa, è stata una sorpresa anche per me vederlo così, non me la sento di dargli una punizione. Sono convinto che capirà cosa ha fatto e che non lo farà più per il suo bene e per la sua carriera”.