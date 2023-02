Sanremo 2023 è ufficiale: Amadeus l’ha fatto FOTO

Sanremo 2023 la notizia è ufficiale: Amadeus l’ha fatto. Svolta del conduttore del Festival che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta

Il Festival di Sanremo 2023 ha preso ufficialmente il via ieri sera, tra botti assicurati ed altri decisamente inattesi. Le canzoni dei primi 14 protagonisti, ovviamente, al centro di tutto, con la classifica finale della stampa che ha premiato Marco Mengoni ed Elodie. Non sono mancate le polemiche, con tanto di fischi da parte del pubblico al gesto da censura di Blanco che, contrariato per l’audio poco basso in cuffia, ha preso a calci tutti i fiori presenti sul palco, scatenando l’indignazione dell’Ariston. Amadeus e Gianni Morandi sono stati un duo perfetto, ma anche Chiara Ferragni si è rubata completamente la scena. Bella più che mai, all’apparenza emozionata sul palco dell’Ariston, nel corso della serata si è sciolta sempre più, fino a diventare padrona del teatro, con un connubio tra lei ed Amadeus che di sicuro regalerà spettacolo anche nell’ultima puntata, quando la imprenditrice digitale sarà nuovamente protagonista. Anche all’Ariston la Ferragni ha portato con sé il suo lavoro o, comunque, la sua attitudine ad utilizzare i social network. E così, sul finire della puntata, è stato messo in scena un siparietto davvero simpatico con Amadeus.

Sanremo 2023 Amadeus ed il profilo Instagram: è subito boom

La Ferragni, scesa la scalinata con l’ultimo abito della serata, ha introdotto il tema dei social, definendo anche “boomer” il conduttore, al contrario di Gianni Morandi, lui sì molto attivo, quasi come un vero influencer. Com’è noto, Amadeus non ha nemmeno un profilo personale su Instagram, ma condiviso con la moglie Giovanna Civitillo, seduta in prima fila accanto al figlio della coppia, José. Una situazione inaccettabile per Chiara Ferragni a cui ha voluto porre rimedio. E così, dopo aver chiesto l’autorizzazione alla bella Giovanna, l’imprenditrice digitale ha creato un account ex novo per Amadeus. “amadeusonoio” il nickname, un omaggio al jingle che il presentatore utilizzava in radio. “Ho studiato” ha ammesso la Ferragni sottolineando la scelta voluta.

Ed il primo post pubblicato è stato un selfie tra i tre conduttori; un’immagine scattata con grande attenzione dalla Ferragni che ha scelto la posizione più indicata ed il miglior effetto luci possibile che ha ottenuto per ora oltre 600 mila mi piace e oltre 80 mila commenti. Ed il profilo, in pochissime ore, ha già superato il mezzo milione di follower oltre a ricevere la spunta blu che certifica il profilo ufficiale di un personaggio o di un’azienda. La scelta di Chiara Ferragni ha spinto Gianni Morandi a dire ad Amadeus “Ti stai sboomerizzando”, mentre tantissimi vip che hanno iniziato a seguire il profilo del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 hanno sottolineato come finalmente abbia un profilo da solo e sia approdato ufficialmente sui social. Ed a fine serata è partita anche la prima diretta ufficiale, ovviamente con le istruzioni della Ferragni, vera mattatrice del momento.