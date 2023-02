Scaletta ordine di esibizione seconda serata Sanremo 2023: cantanti ospiti

Il Festival di Sanremo 2023 prosegue con la seconda serata mercoledì 8 febbraio: la scaletta dei cantanti in gara e gli ospiti della serata

Dopo l’esordio di ieri sera, stasera mercoledì 8 febbraio il Festival di Sanremo fa ritorno con la seconda serata del suo percorso, che culminerà con la finale di sabato 11 febbraio. Dopo aver sentito, ieri sera, i primi 14 artisti in gara, stasera sarà il turno dei restanti 14, così da avere al termine della serata la prima classifica provvisoria, realizzata però col solo voto della sala stampa e quindi soggetta a grandi cambiamenti nelle prossime serate. Ad aprire questo secondo appuntamento col Festival di Sanremo 2023 ci sarà uno dei sei artisti provenienti da Sanremo Giovani, ovvero Will, in gara col brano Stupido. Dopo di ché sarà il turno di un gruppo che torna a Sanremo dopo diversi anni, ovvero i Modà, pronti a portare in scena la loro Lasciami. Il terzo appuntamento è con un altro giovane: Sethu e la sua Cause perse. Spazio, quindi, agli Articolo 31 e la loro Un bel viaggio, all’esordio a Sanremo dopo i grandi successi degli anni ’90, la separazione a la reunion di qualche anno fa. A seguire un altro esordiente molto atteso, ovvero Lazza, pronto a esibirsi con il brano Cenere. Dopo il rapper milanese sarà il turno di una delle grandi favorite di questa edizione del Festival di Sanremo 2023: Giorgia, che mira a vincere nuovamente il Festival con la sia Parole dette male. Dopo l’enorme successo di due anni fa, tornano anche Colapesce e Dimartino, col brano Splash, poi spazio a un’altra artista di Sanremo Giovani: Shari con la sua Egoista. A seguire ci sono altre due donne molto attese: prima Madame con Il bene nel male e poi Levante con Vivo. Torna dopo l’esordio dello scorso anno Tananai, che presenta la sua Tango, poi sarà il turno di uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, ovvero Rosa Chemical con la canzone Made in Italy. Il penultimo concorrente della serata di stasera al Festival di Sanremo 2023 è LDA, figlio di Gigi D’Alessio che porta in scena Se poi domani. Chiudono due artiste molto attese, tornate insieme dopo diversi anni: Paola e Chiara col brano Furore.

Sanremo 2023 ospiti seconda serata

Va avanti la gara questa sera, ma come ieri ci saranno anche moltissimi ospiti. Innanzitutto, la co-conduttrice della serata sarà la conduttrice di Belve Francesca Fagnani, pronta ad affiancare alla conduzione Amadeus e Gianni Morandi. Poi, spazio a due giganti della musica italiana come Al Bano e Massimo Ranieri, che si esibiranno in un inedito trio con Gianni Morandi, regalando all’Ariston un momento di grandissima musica. Presenti all’Ariston stasera martedì 8 febbraio anche Angelo Duro e Francesco Arca, infine i grandi ospiti internazionali della seconda serata di Sanremo saranno i Black Eyed Peas, pronti a presentare un medley delle loro canzoni di maggior successo da presentare al pubblico dell’Ariston. Serata ricchissima, dunque, anche quella di stasera, preceduta come al solito dal Prima Festival con Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol e seguita dall’appuntamento con Fiorello e Viva Rai 2 che trasloca per l’occasione su Rai 1.