Anna Oxa figli: chi sono e cosa fanno

Chi sono i figli di Anna Oxa e cosa fanno: il padre è un famoso musicista, fondatore di una band storica. Perché Anna Oxa lo ha denunciato

Anna Oxa, 61 anni, ha due figli, con i quali ha un ottimo rapporto. La cantante, che sarà a Sanremo 2023 con Sali (Canto dell’anima), ha spesso parlato della sua famiglia, forse unico aspetto della vita privata sul quale si sia aperta maggiormente, tenendo in generale moltissimo alla sua privacy. Tre ex mariti per Anna Oxa ma nessuno è il padre dei suoi figli, che è un musicista come lei ma di lui parleremo dopo, svelando l’identità e il gruppo famoso del quale fa parte. La primogenita della cantante si chiama Francesca, mentre il minore si chiama Qazim, con i quali la madre ha spiegato di non aver mai usato il senso d’autorità tipico dei genitori. Ha raccontato di non essersi mai presentata a loro come una sorta di essere perfetto, offrendogli la chance di fare le proprie esperienze, anche sbagliando. La primogenita, Francesca, è nata nel 1992 e ha oggi 30 anni, mentre il secondogenito Qazim, che è un nome di derivazione araba, che vuol dire “colui che divide i beni tra la sua gente”, è nato nel 1997 e ha 25 anni. È proprio lui a offrire maggiori informazioni, essendo un musicista come i suoi genitori e avendo un profilo Instagram dove condivide foto della sua vita quotidiana, tra piacere e lavoro. Non si hanno purtroppo ulteriori informazioni sulla loro vita privata e, in questo, i due seguono l’insegnamento della madre, stanca del fatto che si tenti di parlare sempre della sua quotidianit e vita amorosa, ma sempre meno di quella artistica. Il gossip la tedia, come ha lasciato intendere in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso anno, e probabilmente si è trasferita nella quieta Svizzera anni fa anche per allontanarsi da questo tipo di attenzioni.

Anna Oxa chi è il padre dei figli

Nonostante tre mariti, Anna Oxa ha avuto i suoi unici due figli dal grande amore che non ha mai sposato. Il padre di Francesca e Qazim è Gianni Belleno, suo compagno dal 1989 al 1999. Come detto, si tratta di un famoso musicista, proprio come la cantante, batterista e fondatore dei New Trolls. Il rapporto tra gli ex si è decisamente incrinato negli anni Duemila, dal momento che Anna Oxa ha denunciato il padre dei suoi figli per il mancato pagamento degli alimenti pattuiti. Una storia che risale al 2007 (anno della denuncia), con la cantante che ha svelato come le iniziali 250mila lire mensili, poi divenute 500 euro, siano state pagate solo per un certo periodo. Per questo motivo Gianni Belleno ha dovuto rispondere di violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Anna Oxa aveva preso la parola, al tempo, svelando come vi fosse dell’altro in questa storia: “C’è stata una mancata assistenza affettiva”. La cantante ha accusato l’ex compagno di non aver mai avuto alcuna intenzione di costruire un vero e proprio rapporto con i suoi figli. La difesa di Belleno si è basata sulle sue condizioni economiche “disastrose”, così estreme da dover chiedere del denaro in prestito. Il Pm chiese per lui tre mesi di reclusione e una multa da 300 euro, ma il giudice Ilaria Guarriello lo ha condannato a 6 mesi e 800 euro di multa, con l’aggiunta di 5mila euro in danni morali ad Anna Oxa e al figlio minore, così come 25mila euro di danni materiali alla figlia maggiore.