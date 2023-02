Annalisa fidanzato: la vita privata della cantante di Bellissima

Chi è il fidanzato di Annalisa: l’ex cantante di Amici potrebbe al centro di un gossip del tutto inventato, ecco perché

Annalisa è fidanzata o single, i fan della cantante di Bellissima se lo chiedono con insistenza ma le risposte online sono diverse e problematiche. Si parla tanto di una persona ma siamo davvero certi che sia il suo compagno? C’è tanto da dire su Annalisa e Marian Richero, a partire da chi sia lui, considerando come sappiamo un bel po’ dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Marian Richero è un cantante, anche se decisamente meno famoso di Annalisa, nato a Pestera, in Bulgaria, il 17 maggio 1987. Ha 35 anni, due in meno dell’ex di Amici, e pare che non abbia avuto un’infanzia semplice, essendo cresciuto in un orfanotrofio di Sofia. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo attraverso la radio, lavorando prima presso l’emittente della regione Lombardia e poi trovando spazio a RTL 102.5. Una collaborazione risultata vincente, considerando come gli abbia aperto le porte del Festival di Sanremo, in qualità di inviato. Si dice che proprio all’Ariston abbia conosciuto Annalisa, ormai nel lontano 2016 e, stando a svariati siti, più o meno autorevoli, si vocifera che i due siano fidanzati dal 2017. Non vi sono però conferme ufficiali di questa relazione, così come prove tangibili come foto o video di loro due in atteggiamenti tipici da coppia. Analizzando il profilo Instagram di Marian Richero, si ha invece tutt’altra impressione, ovvero che lui sia un grande appassionato di musica e, in particolare, del Festival di Sanremo. Possibile che si tratti di una gigantesca suggestione, generata da qualche sito “minore” e rilanciata ancora e ancora, mascherando il tutto con la voglia di Annalisa di tutelare la propria privacy e, quindi, non rivelare d’essere impegnata con Marian Richero.

Annalisa ex fidanzato

Conosciamo invece l’ex fidanzato di Annalisa, Davide Simonetta, ben noto produttore discografico e cantautore, conosciuto nell’ambiente con lo pseudonimo di D. Whale. I due hanno lavorato insieme, facendo coppia tanto nella vita privata che in quella professionale. Sono tante, però, le collaborazioni di successo di Simonetta, da Nek a Tiziano Ferro, da Mahmood ad altri. L’ex Amici ha provato a tenere segreta questa relazione, tutelando la propria vita privata il più possibile, ma col tempo il nome del suo compagno è saltato fuori. Nel 2017 però i due si sono detti addio e lei, intervistata da Spy, ha risposto a una domanda diretta in merito, spiegando di non apprezzare poi tanto il fatto che vita privata e lavorativa si mescolino. Si può dire, quindi, che la loro storia aveva avuto inizio con delle premesse errate, trascinata però dal forte sentimento provato. Scendendo nei dettagli, ha spiegato come lei e Davide Simonetta fossero amici, per poi capire come vi fosse altro tra loro, dando una chance all’amore, che però è finito: “L’amicizia rimane, così come tutti i lavori che facciamo insieme”.