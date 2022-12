Sanremo 2023 Annalisa esclusa: il confronto con Amadeus a Viva Raidue

Annalisa è una delle cantanti che sarebbe nella lista degli esclusi da Sanremo 2023: il confronto con Amadeus durante Viva RaiDue

Nella lista che ha annunciato Amadeus ieri in diretta al TG1 presentando i 22 cantanti in gara a Sanremo ci sono moltissimi nomi altisonanti e tante presenze abituali sul palco dell’Ariston. Come ogni anno, però, è corposa anche la lista degli esclusi, anche perché, come ha rivelato lo stesso Amadeus, le proposte giunte sono state tantissime, circa 300, per cui naturalmente il direttore artistico ha dovuto operare tagli importanti.

Diversi nomi sono stati rivelati dà All Music Italia e nella lista di esclusi diramata figura anche Annalisa, un punto di riferimento della scena musicale attuale e presenza costante al Festival di Sanremo. La cantante ligure avrebbe presentato anche diverse proposte, ma non è riuscita a convincere Amadeus a portarla all’Ariston in questa edizione 2023 di Sanremo. A margine proprio della presentazione della lista dei big il conduttore artistico della kermesse musicale ha partecipato alla trasmissione di Fiorello Viva RaiDue e tra gli ospiti c’è stata proprio Annalisa. I due si sono così subito incrociati, ma il clima è stato molto sereno tra loro tra risa e scherzi a l’artista si è esibita nel suo ultimo singolo, Bellissima. Insomma, anche se per quest’anno non c’è nulla da fare, Annalisa è parsa molto serena e chissà che presto non potremo rivederla sul palco dell’’Ariston.

Annalisa a Sanremo

La cantante di Una finestra tra le stelle è sicuramente una delle grandissimi protagoniste degli ultimi anni di Sanremo. La sua notorietà risale al 2012, quando ha partecipato ad Amici ed è arrivata seconda, poi si affaccia per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2013, quando partecipa alla kermesse musicale con la canzone Scintille, con cui si piazza al nono posto della manifestazione. È solo la prima di una lunga lista di altre volte, perché Annalisa torna a Sanremo per altre 4 volte, per un totale di cinque partecipazioni in meno di dieci anni. Dopo la prima del 2013, l’artista partecipa al Festival ancora una volta nel 2015, dove ottiene con la bellissima Una finestra tra le stelle un ottimo quarto posto, sfiorando proprio di un nulla il podio.

L’anno successivo Annalisa torna all’Ariston, ma con la sua Il diluvio universale non ripete il grande successo dell’anno prima, piazzandosi solo all’undicesimo posto dell’edizione 2016 di Sanremo. Dopo un anno di pausa, Annalisa torna alla grande all’Ariston, partecipando nel 2018 e arrivando stavolta sul podio, chiudendo con la sua Il Mondo prima di te al terzo posto, alle spalle del duo formato da Fabrizio Moro ed Ermal Meta, vincitore di quell’edizione, e dello Stato Sociale. Infine, l’ultima apparizione, ad oggi, di Annalisa al Festival è del 2021, quando la cantante vi ha preso parte con Dieci, chiudendo in settima posizione.

Questa è, al momento, l’ultima partecipazione di Annalisa al Festival di Sanremo. In cinque partecipazioni, la cantante ligure è entrata nella top ten per ben 4 volte, con un podio e un undicesimo posto nell’unica edizione in cui non è arrivata nelle prime dieci. Un rendimento incredibile per una delle protagoniste assolute dell’ultimo decennio del Festival di Sanremo. Quest’anno non ci sarà, nonostante le diverse proposte che pare abbia inoltrato, ma non ci sono dubbi che presto potrà tornare protagonista su un palco che ormai conosce come casa propria.