Colapesce Dimartino perché si chiamano così

Quali sono i motivi per cui Colapesce e Dimartino si chiamano così: dietro al nome di Colapesce c’è un’incredibile leggenda

Colapesce e Dimartino tornano al Festival di Sanremo a due anni di distanza dal grandissimo successo di Musica Leggerissima, che li ha resi sicuramente due dei nomi più popolari del panorama musicale italiano. A tal proposito, da dove vengono i nomi dei due cantanti? L’origine del nome di Dimartino è sicuramente più intuitiva: viene dal cognome del cantante, Antonio Di Martino, che ha semplicemente unito le due parole del suo cognome. Molto più articolata, invece, l’origine del nome di Colapesce, che si rifà a una famosissima leggenda siciliana, terra d’origine di entrambi i cantanti. È la storia di Nicola, detto Cola, il figlio di un pescatore che viveva in Sicilia al tempo dell’imperatore Federico II di Svevia, quindi nella prima metà del 1200. Cola amava passare le sue giornate al mare e aveva sviluppato una particolare abilità nel nuoto, che gli valse il soprannome di Colapesce. Grazie alle sue incredibili capacità, Colapesce riusciva a spingersi in fonda nelle profondità dei mari, dove recuperava grandi tesori, che poi portava sulla terraferma. Così, l’Imperatore Federico II di Svevia decise di mettere alla prova le capacità di Colapesce, sfidandolo a trovare una coppa che il sovrano aveva gettato in mare. Colapesce vince quella sfida e l’Imperatore lo sottopone ad altre prove, che il giovane supera tutte brillantemente. Così, Federico II aumenta sempre di più la posta in palio, gettando un anello in una zona molto profonda del mare e così, mentre Colapesce si spinge sempre più a fondo per trovarlo, scopre che a sostegno della Sicilia esistono tre colonne, che hanno il compito di non far sprofondare l’isola. Colapesce nota, però, che una si queste tre colonne è danneggiata e rischia di crollare: così, in un atto di grande eroismo, Colapesce si sostituisce alla colonna pericolante e assume sulle sue spalle il peso di sostenere alla Sicilia. Colapesce non fece mai più ritorno sulla terraferma, ma la leggenda narra che il suo sacrificio è ciò che tiene a galla la Sicilia.

Colapesce Dimartino chi sono

Una volta scoperte le origini dei loro nomi, è ora di scoprire chi sono Colapesce e Dimartino. Come detto, entrambi sono originari della Sicilia. Antonio Dimartino è nato a Palermo il 1 dicembre del 1982 e ha inaugurato la sua carriera musicale formando la band i Famelika nel 1998. Dopo la fine dell’esperienza col gruppo, nel 2010 nascono i Dimartino, con la band che pende il nome del suo leader, mettendosi in continuità con l’esperienza dei Famelika. I Dimartino realizzano cinque album in studio e un EP, prima dell’arrivo dell’esperienza con Colapesce. Oltre a essere il nome della band, Dimartino è anche lo pseudonimo che Antonio Di Martino ha usato per la sua esperienza in solitaria con Colapesce, iniziata nel 2020 col joint album I Mortali.

Lorenzo Urciullo, meglio noto come Colapesce, è invece originario di Solarino, Siracusa, dove è nato il 6 settembre del 1983. Prima della carriera da solista, Colapesce è stato al centro dei diversi progetti: dagli Albanopower ai The Last Merendina, fino ai Santiago con Alessandro Raina. Da solista, Colapesce ha realizzato 3 Ep e tre album in studio, tra cui il fortunatissimo Un meraviglioso declino, capace di ottenere molti riconoscimenti. Poi, dal 2020 è arrivata la collaborazione con Dimartino e il successo che tutti conosciamo.