Colla Zio perché si chiamano così

Perché i Colla Zio si chiamano così: le origini del nome del gruppo milanese capace di imporsi a Sanremo Giovani e qualificarsi per la gara dei big

L’entusiasmo Colla Zio a Sanremo 2023 ha subito posto l’attenzione sul nome e sul perché il gruppo si chiama così. Infatti una delle grandi novità di questa edizione 2023 del Festival di Sanremo è sicuramente la presenza, nella gara dei big, di ben 6 concorrenti provenienti da Sanremo Giovani, vera e propria fucina di talenti, soprattutto negli ultimi. L’unico gruppo che è riuscito a occupare i 6 slot dedicati ai giovani nel Festival di Sanremo 2023 sono i Colla Zio, il cui nome è già esemplificativo della loro natura. Il gruppo, infatti, preferisce chiamarsi collettivo, per dare l’idea di unione e di complicità che c’è tra i suoi membri. Da qui, quindi, il “Colla”, che indica il collettivo e anche il legame profondo che c’è tra i membri del gruppo. “Zio” invece è il simbolo della giovinezza e della leggerezza del gruppo, visto che viene da un’espressione colloquiale usata moltissimo dai giovani, che impiegano spesso la parola “Zio” come appellattivo. Da qui, dunque, i Colla Zio, gruppo composto da Giampa (Francesco Lamperti, 23 anni), Mala (Andrea Malatesta, 23 anni), Berna (Tommaso Bernasconi, 23 anni), Petta (Tommaso Manzoni, 21 anni), Armo (Andrea Arminio, 26 anni). I cinque ragazzi dei Colla Zio sono pronti alla grande avventura sanremese, con l’obiettivo di portare tutta la loro carica sul palco dell’Ariston.

Colla Zio a Sanremo Giovani

Sanremo Giovani è stato il grande trampolino di lancio per i Colla Zio, che sono riusciti a spuntarla nella finale della rassegna musicale, ottenendo il pass per il Festival di Sanremo insieme a gIANMARIA, Olly, Will, Sethu e Shari. Sanremo Giovani è stato il culmine del percorso del collettivo, che tra il 2019 e il 2021 ha pubblicato diversi singoli ed è stato protagonista di diversi live in giro per l’Italia. Nel finale del 2022, quindi, i Colla Zio hanno partecipato alla finale di Sanremo Giovani col brano Asfalto, una canzone che rispecchia in pieno lo stile e la cifra poetica dei Colla Zio. Ritmo, danza, e frenesia sono i canoni di Asfalto, una vera e propria carica di energia che ha portato i Colla Zio a spuntarla nella gara e a qualificarsi a Sanremo Giovani, riuscendo ad arrivare davanti agli artisti che non sono riusciti a qualificarsi per la gara dei big: Noor, Maninni, Fiat 131, Mida, Giuse the Lizia e Romeo & Drill. Ora, dunque, dopo Sanremo Giovani i Colla Zio si uniscono alla gara dei big e presentano una canzone che differirà da Asfalto. Il gruppo milanese è in gara con Non mi va, una canzone che, come hanno spiegato i membri del collettivo, è stata scritta tra il mare della Liguria e la montagna e risente di questa doppia ambientazione, per così dire, perché il brano stesso è un mix, capace di abbinare al consueto sound energico un discorso che verte su temi più delicati, come l’insicurezza e lo smarrimento che si provano quando un rapporto evolve e cambia in maniera irreversibile. Dopo il Festival di Sanremo, i Colla Zio presenteranno anche il loro primo album, destinato a uscire il 17 febbraio: un successo che non si ferma, partito proprio dal palco di Sanremo Giovani.