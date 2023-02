Coma Cose stanno insieme: crisi, matrimonio e verità sulla gravidanza

La storia di Fausto e California, i due membri dei Coma Cose, coppia sia nella vita che nella musica: come si sono conosciuti

I Coma Cose stanno insieme, infatti Fausto Lama e Francesca Masiano sono fidanzati. A distanza di due anni, il duo è tornato sul palco di Sanremo infatti nel 2021 hanno portato sul palco dell’Ariston Fiamme negli occhi, canzone che ha avuto un successo pazzesco, risultando una delle canzoni più ascoltate di quell’edizione del Festival, e che ha messo in mostra tutto l’amore che lega i due artisti. I Coma Cose, infatti, sono una coppia sia nella vita che in musica: California, pseudonimo di Francesca Mesiano, e Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli, hanno dato vita al duo nel 2016, esordendo ufficialmente nel 2017 con l’EP Inverno Ticinese. È stata la musica a legarli, perché prima di dare vita ai Coma Cose sia California che Fausto facevano altro, poi insieme hanno deciso di compiere il grande passo e gettarsi nel mondo della musica, trovando un grandissimo successo, consacrato sicuramente da quell’esperienza a Sanremo nel 2021.

Fiamme negli occhi ha messo davanti agli occhi di tutta Italia il grande amore che lega i Coma Cose e ora questa nuova esperienza sanremese arriva dopo l’uscita, il 4 novembre 2022, di Un meraviglioso modo di salvarsi, ultimo album del duo, realizzato dopo un momento particolare per la coppia. A Vanity Fair, i Coma Cose hanno raccontato che prima di realizzare l’album hanno vissuto un momento di separazione, tornando ognuno nella propria casa per riflettere e fare delle considerazioni del futuro. Poi, è stata sempre la musica, ancora una volta, a riunirli, perché in quelle settimane Fausto ha mandato al California la registrazione di un pezzo dell’album, Sei di vetro, così è partito il disco ed è ripartita anche la loro storia d’amore. La musica, per i Coma Cose, è davvero un meraviglioso modo di salvarsi. A Sanremo 2023 è arrivata poi la proposta di matrimonio raccontata in conferenza stampa da Francesca e Fausto, la cantante ha proposto a Fausto di sposarsi e così dopo il Festival penseranno a organizzare tutto. La cantante donna dei Coma Cose ha anche risposto ad una domanda indiscreta su una sua presunta gravidanza: California non è incinta.

Coma Cose come si sono conosciuti

Tutto, come detto, per i Coma Cose è iniziato nel 2016, quando Fausto e California hanno deciso di provarci con la musica, anche se per l’uomo possiamo dire riprovarci, visto che prima dell’incontro con la sua dolce metà Fausto ha provato a farsi strada nella musica, arrivando a Milano per studiare come fonico, lavorando molto nel mondo della musica e intanto coltivando il sogno di fare qualcosa di suo. Poi la svolta è arrivata dall’incontro con Francesca, che prima di Fausto invece non si era mai cimentata nella musica. I due si sono conosciuti lavorando insieme nello stesso negozio: i due, quindi, erano colleghi, poi dopo che il negozio ha chiuso e Fausto e

Francesca si sono trovati disoccupati, prima di trovare un nuovo lavoro i due hanno provato a realizzare il sogno della musica e ci sono riusciti alla grande. Fausto ha conosciuto Francesca pochi giorni dopo il suo arrivo a Milano, in una circostanza particolare perché il cantante era insieme a un suo amico, il quale era invaghito di Francesca, e lo aveva accompagnato per incontrarla e invece anche lui è stato colpito dalla donna. La prima sera che si sono conosciuti, Fausto e California hanno cantato insieme al karaoke: un vero e proprio segno del destino, visto che poi la musica avrebbe suggellato l’amore tra i Coma Cose.