Elodie fidanzato: chi è Andrea Iannone per dimenticare Marracash

Il motociclista Andrea Iannone è il nuovo fidanzato di Elodie, che è stata protagonista a Sanremo 2023: ma come vanno le cose tra i due?

Sanremo 2023 ha visto tra le protagoniste più attese e chiacchierate Elodie, in gara con il suo brano Due. Ma, al di là della sua presenza nella storica kermesse canora, la cantante ha sempre fatto parlar di sé, in primis per la sua vita privata e sentimentale. Archiviata definitivamente la sua storia d’amore con Marracash, la romana ora è sentimentalmente legata al motociclista Andrea Iannone. Il pilota è senza alcun dubbio molto noto al mondo del gossip, visto che tra le sue ex spiccano personaggi del calibro di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, con cui ha tra l’altro avuto una storia davvero molto importante, non finita però nel migliore dei modi. Ma come vanno ora le cose tra i due? Sicuramente la curiosità è davvero tantissima. E non potrebbe essere altrimenti.

Elodie e Andrea Iannone la storia d’amore

La stessa Elodie, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato quella che è ora la sua felicità e la ritrovata stabilità dal punto di vista emotivo e sentimentale. I due si sono conosciuti, grazie ad amici comuni, tra cui Diletta Leotta, la scorsa estate durante le vacanze in Sardegna. La loro relazione inizialmente è rimasta segreta, ma poi il tutto è stato ufficializzato ed è venuto allo scoperto nel mese di settembre. Ma come vanno ore le cose? Il tutto sembra procedere a gonfie vele, tanto che si vocifera che, dopo l’avventura al Festival di Sanremo, i due possano addirittura andare a vivere insieme. Un’indiscrezione che però la stessa cantante ha, quantomeno al momento, preferito non confermare, non affrontando proprio l’argomento. Non resta comunque che attendere quello che succederà nei prossimi mesi.

Come detto, i due ormai non si nascondono più, tanto che recentemente, sul profilo Instagram della cantante, è apparsa una foto insieme a Iannone. Uno scatto, diventato nel giro di pochissimo tempo a dir poco virale, che li ritrae in un momento di intimità, visto che sono entrambe svestiti e sotto le coperte. Un segnale molto chiaro di come la relazione stia davvero procedendo al meglio e di una passione alle stelle. La coppia molto spesso viene beccata dai paparazzi, visto che fa la spola tra Milano e Lugano, dove abita Iannone, ma recentemente ha anche deciso di concedersi dei giorni di vacanza a Madrid e a Vasto, città abruzzese dove è nato il buon Andrea. Ma che cos’è stato a conquistare il cuore di Elodie? A raccontarlo è stata lei stessa, senza troppi giri di parole, ai microfoni di Verissimo. La romana ha infatti confessato alla conduttrice Silvia Toffanin ha spiegato che è rimasta dalla sua capacità di corteggiare e di farla sentire importante e desiderata. Insomma, ora non resta che cercare di capire se il motociclista si farà vedere anche in quel di Sanremo per supportare la sua dolce metà. Le luci dei riflettori del mondo del gossip sono già tutte puntate sulla città ligure. E non potrebbe essere altrimenti.