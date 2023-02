Gianluca Grignani quanti Sanremo ha fatto

Quanti Sanremo ha fatto Gianluca Grignani: dall’esordio con Destinazione Paradiso tra i giovani fino alle esperienze degli ultimi anni

Uno dei veterani di questa edizione del Festival di Sanremo è sicuramente Gianluca Grignani, che torna all’Ariston per la settima volta nella sua carriera. L’esordio di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo risale al 1995, quando a 22 anni il cantante milanese ha presentazione a Sanremo Giovani uno dei brani più celebri di tutta la sua intera discografia: Destinazione Paradiso, che tra l’altro Grignani quest’anno riproporrà, a quasi 30 anni dalla prima volta, nella serata delle cover insieme ad Arisa. Nonostante la canzone presentata di lì a poco sarebbe divenuta davvero iconica, Grignani ottiene solo il sesto posto a Sanremo Giovani nel 1995. Quattro anni dopo, nel 1999, il cantante milanese torna all’Ariston, stavolta tra i big, arrivando tredicesimo con il brano Il giorno perfetto. Poco meglio tre anni dopo, nel 2002, quando con Lacrime dalla Luna Grignani arriva dodicesimo. La spedizione meno fortunata di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo risale al 2006, quando con Liberi di sognare il cantante non riesce a qualificarsi alla finale. Va decisamente meglio nel 2008 e nel 2015, con Grignani che prima con Cammina nel sole e poi con Sogni infranti chiude la rassegna all’ottavo posto. In quelle due occasioni, Gianluca Grignani si è anche esibito prima in duetto con i Nomadi e poi nella cover di Vedrai vedrai. Anche lo scorso anno Gianluca Grignani è stato protagonista al Festival, cantando insieme a Irama la sua La mia storia tra le dita nella serata delle cover. Ora, quest’anno il Joker della musica fa 7 al Festival, col brano Quando ti manca il fiato, e per Gianluca Grignani sarà una partecipazione speciale, perché nella serata delle cover e dei duetti esibendosi con Destinazione Paradiso chiuderà un cerchio che ha avuto inizio nel 1995.

Gianluca Grignani carriera

Nonostante Gianluca Grignani non abbia mai vinto Sanremo, il cantante milanese è sicuramente uno dei grandi veterani del Festival, con alle spalle una carriera molto ricca e importante. Nato a Milano il 7 aprile del 1972, la carriera di Grignani è ricca di successi e grandi riconoscimenti e il cantante è unanimamente riconosciuto come uno dei principali esponenti della scena rock italiana. Appassionato di musica sin da piccolo, il grande successo per Gianluca Grignani arriva tra il 1994 e il 1995, quando prima il cantante si fa notare con La mia storia tra le dite, poi si presenta a Sanremo Giovani con Destinazione Paradiso. Il primo album del cantante, anch’esso intitolato Destinazione Paradiso, è un successo incredibile, capace di imporsi anche fuori dai confini nazionali. Negli anni, Gianluca Grignani è finito spesso sotto i riflettori per il suo essere fuori dagli schemi, guadagnandosi così l’appellativo di poeta maledetto, un soprannome che dice molto sulla percezione della poetica di Gianluca Grignani. Nella sua lunga carriera, vicina a compiere 30 anni, l’artista ha realizzato ben 10 album in studio e 6 raccolte, vincendo tantissimi riconoscimenti, tra cui il Telegatto nel 1995 come artista rivelazione dell’anno. Dopo una carriera lunga e piena di successi, Grignani non ha alcuna intenzione di fermarsi e ora torna all’Ariston con la voglia di scrivere un nuovo capitolo della sua ricchissima carriera.