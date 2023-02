Gianmaria a X Factor: il percorso nel talent

Gianmaria arriva al Festival di Sanremo dopo essere stato protagonista anche a X Factor: il percorso del cantante nel talent show di Sky

Gianmaria Volpato, noto semplicemente come Gianmaria, è uno dei sei giovani in gara al Festival di Sanremo. Il giovane cantante vicentino è riuscito a vincere Sanremo Giovani, ottenendo la possibilità di esibirsi sul palcoscenico più importante d’Italia, ricavandosi un’altra vetrina importante come quella che lo ha lanciato. Gianmaria, infatti, ha ottenuto il successo partecipando, nel 2021, alla quindicesima edizione di X Factor. Il cantante si è presentato alle audizioni per il talent show di Sky presentando un suo inedito, I Suicidi, realizzato in collaborazione con Bias. Superate le audizioni, Gianmaria è entrato a far parte della squadra di Emma Marrone. Dopo di ché, il cantante partecipante a Sanremo 2023 ha superato i Bootcamp, presentando l’inedito Mamma scusa, capace di emozionare moltissimo la sua prof Emma, e poi anche gli Home Visit, stavolta con la cover di Mio fratello è figlio unico. Così, Gianmaria è riuscito ad arrivare fino alla fase cruciale di X Factor, ovvero i live, e nella prima puntata Gianmaria ha ripresentato il suo singolo I suicidi, risultando il più votato della puntata. Andando avanti, Gianmaria è capace di piazzarsi davanti a tutti praticamente in ogni sfida, solo una volta, nella quinta puntata, ha dovuto cedere il passo ai Bengala Fire, chiudendo al secondo posto. Nelle puntate dei live, Gianmaria ha progressivamente presentato: Jenny è pazza di Vasco Rossi, Io sto bene dei CCCP, Stella di mare di Lucio Dalla, Rimmel di Francesco De Gregori e in semifinale Spaccacuore, in coppia con Samuele Bersani, e Alexander Platz di Milva. Così, arrivati alla finale, Gianmaria supera le prime due manche cantando La nostra relazione di Vasco insieme a Emma e poi un medley delle cover cantate nelle puntate precedenti. Infine, nel ballottaggio finale, arriva secondo alle spalle di Baltimora, chiudendo così la sua esperienza a X Factor.

Gianmaria e Emma Marrone

Gianmaria ha condiviso, dunque, il suo percorso a X Factor con la giudice Emma Marrone e i due hanno mostrato un feeling incredibile, rimanendo molto legati anche dopo il reality show. I due hanno cantato insieme diverse volte durante la loro esperienza a X Factor e dopo si sono mostrati insieme sui social, tanto che in molti si sono chiesti se ci fosse qualcosa di più tra loro, anche se in via ufficiale non c’è mai stato niente. Emma ha dimostrato più volte di apprezzare tantissimo le qualità artistiche del giovane cantante vicentino, emozionandosi in diversi momenti del suo percorso a X Factor. Tra i due è quindi nato un bellissimo legame e sicuramente l’esperienza di Emma è stata molto importante nella crescita artistica di Gianmaria. I due, inoltre, si ritroveranno anche in questa edizione del Festival di Sanremo, durante la serata delle cover, anche se stavolta non si presenteranno insieme sul palco. Emma, infatti, duetterà con Lazza, mentre al fianco di Gianmaria ci sarà Manuel Agnelli. Senza dubbio, però, nel dietro le quinte Emma non mancherà di incoraggiare il suo ex allievo per quest’avventura sanremese.