Lazza fidanzata: chi è Debora Oggioni: c’entra Fedez

Lazza, cantante in gara a Sanremo 2023 con la canzone Cenere, ha una fidanzata: scopriamo tutto su Debora Oggioni e perché c’entra Fedez

Debora Oggioni è la fidanzata di Lazza, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2023. Lazza, Jacopo Lazzarini all’anagrafe, è campione di vendite nel 2022 ed è arrivato sul palco del Teatro Ariston per dimostrare a tutti di essere versatile e dimostrare il suo talento. È un rapper decisamente fuori dagli schemi che ha fin da subito colpito perché suona il pianoforte ed è diplomato al Conservatorio in musica classica, infatti spesso nei tour c’è sempre uno spazio in cui spesso suona composizioni di Chopin e di altri compositori che ama. A Sanremo 2023 Lazza si è presentato con “Cenere” e ha decisamente colpito la sala stampa; nella classifica della seconda serata si è piazzato al quarto posto, settimo in quella generale ma è soprattutto dalle radio che ha ricevuto un ottimo riscontro così come sui social tra chi già conosceva l’artista e chi ha invece potuto apprezzare questa piacevole scoperta. Un 2022 d’oro per il rapper che ha conosciuto il successo con Panico, che di fatto gli ha spalancato anche le porte del Festival. Il rapper milanese vive un momento d’oro anche per quanto riguarda la sua vita privata. Lazza è infatti fidanzato dal 2020, anche se il nome della sua compagna è spuntato fuori solo di recente. La compagna è Debora Oggioni, nata nel 1994 e milanese come Lazza, ballerina professionista e modella, ma anche hostess in importanti eventi, come la Fiera dell’artigianato di Milano oppure l’EICMA, dedicato al mondo dei motori. Oltre 100mila follower su Instagram, Debora Oggioni sul suo profilo posta immagini inerenti al suo lavoro ma anche momenti di vita privata accanto al suo compagno.

Lazza e Debora Oggioni storia d’amore

Lazza e Debora Oggioni si sono conosciuti nell’estate 2020 grazie ad amici comuni. È iniziata così la loro storia d’amore e proprio nel 2020 è apparsa la prima foto su Instagram che vedeva immortalata la coppia precisamente ad agosto. In realtà nei mesi scorsi in tanti avevano immaginato che i due fossero solo amici ed invece la svolta in una storia di Fedez di qualche tempo fa ha ufficializzato la loro relazione. Il marito di Chiara Ferragni ha di fatto svelato della storia d’amore tra Lazza e Debora Oggioni, che peraltro procede a gonfie vele. Non si conoscono ulteriori dettagli della coppia ma spesso sui social esternano tutto il loro amore. Lazza l’ha ringraziata perché la donna ha salvato più volte la sua vita e dedicato un post dove spiegava che le parole che non si dicono sono sempre le più belle, mentre Debora Oggioni in diverse occasioni ha dedicato foto e messaggi al rapper sottolineando la sua presenza, la sua capacità di trasmettere la forza per vincere le sue paure e la comprensione che ha sempre nei suoi confronti. Una bella storia d’amore che i due hanno vissuto anche a Sanremo infatti Debora Oggioni è stata presente per tutta la settimana che ha visto Lazza impegnato sul palco del Teatro Ariston con la canzone Cenere.