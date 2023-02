LDA fidanzata chi è Miriam Galluccio

Chi è Miriam Galluccio la nuova fidanzata di LDA: tutti gli indizi social che hanno svegliato l’attenzione dei fan

Pare che ci sia una nuova fidanzata nella vita di LDA. Mentre il figlio di Gigi D’Alessio è protagonista al Festival di Sanremo, il mondo del gossip si concentra su di lui e sulla sua presunta nuova fiamma, dopo la rottura con l’ex fidanzata Emanuela Pennino. Nel mirino è finita una storia postata su Instagram dal cantante, in cui tiene la sua mano intrecciata con quella di un’altra ragazza: una foto che ha naturalmente scatenato il gossip. Stando ai rumours che circolano in rete, la ragazza del mistero risponderebbe al nome di Miriam Galluccio, giovane tiktoker che studia Fashion Design a Napoli. La ragazza, nata nel 2002 nella città partenopea, ha guadagnato visibilità grazie alla sua attività su Tik Tok insieme alla sorella Francesca, con cui ha aperto il profilo Galluccio Twins, dove le due sorelle condividono video e sono seguite da moltissime persone. Negli ultimi tempi Miriam Galluccio è balzata agli onori delle cronache per la presunta relazione con LDA, che, è bene specificare, non è mai stata confermata. Come detto, comunque, secondo i rumours la misteriosa nuova fiamma del figlio di Gigi D’Alessio sarebbe Miriam Galluccio e queste indiscrezioni sono da ricondurre ad alcune segnalazioni che vedono protagonisti i due a Perugia e alla foto di cui si parlava sopra, dove LDA stringeva la mano della ragazza che sembra avere le unghie simili a quelle di Miriam, come molti utenti hanno sottolineato. Insomma, questi gli indizi social che hanno portato il pubblico a ritenere che Miriam Galluccio sia la nuova fidanzata di LDA. Ad ogni modo, i due non sono mai usciti allo scoperto per cui la storia non ha i crismi dell’ufficialità, ma vedremo se prossimamente ci sarà qualche novità a riguardo.

LDA: chi è l’ex fidanzata Emanuela Pennino

Prima della storia, o almeno della presunta storia, con Miriam Galluccio, LDA è stato fidanzato con Emanuela Pennino, anche lei giovanissima e già seguitissima sui social, originaria di Napoli. Il nome di Emanuela Pennino è balzato agli onori delle cronache proprio in seguito al successo di LDA, in particolare in occasione di un concerto del figlio di Gigi D’Alessio. In quel caso, un fan ha ripreso la ragazza in lacrime e in molti hanno cercato di fare luce sui rapporti tra il cantante e l’influencer. Emanuela pare sia stata la fidanzata storica di LDA, ma i due poi si sono lasciati, rimanendo però, almeno a quanto sembra, in buoni rapporti. Nell’occasione di quel concerto, infatti, la giovane ha raccontato di essere scoppiata in lacrime non per qualche sentimento ancora vivo, ma per l’emozione che ha provato nel vedere tutta quella gente presente al concerto del figlio di Gigi D’Alessio. Insomma, anche se la storia è finita, e non sappiamo bene i motivi che hanno portato alla rottura, è evidente il bene che Emanuela ancora prova per Luca. Per il resto, non ci sono molte informazioni relative alla ragazza, che è ancora molto giovane ed estranea al mondo dello spettacolo, risucchiatane per un istante solo a causa di quel video virale.