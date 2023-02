Leo Gassmann fidanzata chi è: le ultime di gossip

Leo Gassmann è tra i cantanti in gara del Festival di Sanremo 2023 ma a interessare ai suoi fan non è solo cosa succede sul palco ma anche cosa succede nella sua vita privata

Dopo l’esibizione a Sanremo 2023 con Terzo Cuore ci si chiede chi è la fidanzata di Leo Gassmann. Il cantante è tornato sul palco del Festival con una canzone scritta da Riccardo Zanotti dopo aver vinto nella categorie Nuove Proposte nel 2020. Il cantante, classe 1998 e figlio del celebre attore Alessandro Gassmann e di Sabrina Knaflitz, è quindi alla seconda partecipazione al Festival dopo l’esperienza del 2020 che lo vide trionfare nella categoria delle Nuove Proposte. Leo Gassmann è molto riservato per quanto riguarda la sua vita giù dal palcoscenico, sappiamo che durante la sua esperienza ad X Factor nel 2018 ha stretto una forte amicizia con il rapper napoletano Anastasio. Oltre alla musica, Leo è appassionato di surf ed è un grande tifoso della Roma. A 23 anni ha completato, per la gioia dei genitori, il ciclo di studi in Arte e comunicazione presso l’università americana John Cabot che si trova a Roma in zona Trastevere. Leo è presente sui social, su Instagram il suo profilo è @leogass.official dove ha più di duecentomila followers e dove troviamo anche alcuni scatti piccanti. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Leo Gassmann è stato paparazzato nel 2020 in compagnia di una bella ragazza che i giornali riferirono si chiamasse Anna. Successivamente si è scoperto che quella ragazza non si chiamava Anna ma bensì Enula e come dimostrato dalla sua partecipazione ad Amici anche lei è una cantante di talento.

Leo Gassmann Enula

Come detto dunque il bel Leo sarebbe legato sentimentalmente, dal 2020 alla cantante Enula Bareggi ex concorrente di Amici 20 e pupilla di Rudy Zerbi. La ragazza, nata nella periferia di Milano e classe 1998, si è fatta apprezzare da pubblico e critica per la sua immagine eccentrica e i singoli “Contorta” e “Auricolari” Oltre a vari scatti rubati che li ritraggono insieme, Enula si è anche fatta immortalare in una Instagram stories con il cane di Leo, Piuma. Enula sarebbe stata una supporto indispensabile per Leo durante il lockdown che tre anni fa costrinse gli italiani a stare chiusi in casa. La relazione tra Leo Gassmann e Enula però avrebbe avuto alti e bassi. Durante l’esperienza ad Amici la ragazza ha parlato di una relazione complicata fuori dal programma che però non le aveva impedito di avvicinarsi al ballerino Alessandro Cavallo. per poi tornare tra le braccia di Leo Gassmann. Nei mesi scorsi la ragazza aveva poi pubblicato una foto di lei abbracciata ad una statua scrivendo “E dopo un po’ di esperienza, ho scelto le statue!”. Al momento i due cantanti non si seguono più su Instagram dove lei è presente con il nome @_enula_ e quindi pare che tra Leo ed Enula sia arrivata l’ennesima rottura. Non c’è stata però una comunicazione ufficiale sulla fine della relazione tra i due, anche se numerosi indizi fanno pensare che la storia d’amore si sia conclusa.