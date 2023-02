Massimo Ranieri Sanremo 2023 la lezione a Blanco con frecciata di Albano

Dopo la contestata esibizione di Blanco, nella seconda serata di Sanremo 2023 si esibiscono Massimo Ranieri, Albano e Gianni Morandi, con frecciatine al cantante

Archiviata la prima serata del Festival di Sanremo, è stato il turno del secondo appuntamento che ha avuto, tra i suoi momenti più intensi, l’esibizione di tre giganti della musica italiana: Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Al Bano. Una performance che ha emozionato tutto l’Ariston e ha conquistato il pubblico, tanto da portare sul web e sui social a sostenere il paragone con quella, discussissima, di Blanco di martedì. A fronte del momento complesso che ha vissuto il cantante bresciano, molti spettatori hanno invece sottolineato l’eleganza di Massimo Ranieri e soci, che hanno dimostrato la professionalità che deve avere un cantante sul palco dell’Ariston. Evidentemente, in molti ancora non hanno digerito le gesta di Blanco, che però si è puntualmente scusato per ciò che è successo. Un errore di gioventù, che può capitare, e quindi ben vengano esempi come quelli di Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi, che tracciano la strada da seguire per avere una carriera lunga e apprezzata dal pubblico, questa è la tesi sostenuta da gran parte del pubblico nel paragone tra le due serate del Festival. L’esibizione dei tre giganti della musica italiana è stato senza dubbio uno dei momenti più intensi della seconda serata di Sanremo, trascorsa anche questa tra emozioni, grandi ospiti e la seconda metà delle canzoni in gara, fino alla rivelazione della prima classifica generale del Festival, destinata anch’essa a far parlare moltissima, ma ovviamente soggetta a cambiamenti con l’aggiunta nelle prossime serate del televoto e della giuria demoscopica.

Sanremo 2023 Albano contro Blanco

Non ha risparmiato ieri sera una frecciatina a Blanco Albano, che prima di andare via dopo la lunga esibizione con i due colleghi ha raccolto i fiori consegnatogli da Amadeus e ha detto “i fiori si amano”, mandando un chiaro riferimento al cantante bresciano. Anche Gianni Morandi, anche un po’ per sdrammatizzare, si è ripresentato sul palco con la scopa, presa ieri sera per pulire il palco dai fiori di Blanco. Insomma, da una parte c’è stata la volontà di scherzare su ciò che è successo, dall’altra quella di mostrare l’esempio giusto. Ad ogni modo, ha dimostrato immediatamente di aver compreso quanto commesso Blanco, che subito ha chiesto scusa con una lettera pubblicata sui social, in cui ha ammesso il proprio errore. Amadeus stesso ha spiegato l’accaduto, rivelando che Blanco doveva fare qualcosa con i fiori, ma non di certo quello che ha fatto. Incidente, dunque, ripercorso anche oggi con la frecciatina di Albano e le polemiche sui social, che da martedì sera non si sono mai fermate e probabilmente continueranno a occupare la scena anche nei prossimi giorni. Il Festival però ha regalato altri momenti importanti, dall’esibizione di Massimo Ranieri, Albano e Gianni Morandi fino a quella dei grandi ospiti internazionali, ovvero i Black Eyed Peas, e ce ne saranno moltissimi anche nei prossimi giorni, tra la gara che va avanti, la serata delle cover e poi la finalissima di sabato 11 febbraio.