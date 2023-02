Paola e Chiara prima e dopo: come erano FOTO

Come sono cambiate Paola e Chiara: dallo straordinario successo negli anni ’90 al ritorno all’Ariston, com’erano prima e come sono oggi le sorelle

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 ha segnato il tanto atteso ritorno in scena di Paola e Chiara, due vere e proprie icone degli anni ’90 tornate insieme dopo diversi anni. C’è stato un po’ d’attendere, visto che le sorelle Iezzi sono state le ultime a esibirsi, ma hanno regalato sicuramente grandi emozioni a moltissimi nostalgici e non solo. Quella di Paola e Chiara era sicuramente una delle reunion più attese del 2023, insieme a quella degli Articolo 31, e le due si sono presentate in maniera ovviamente molto diversa rispetto a quanto fatto tanti anni fa, quando la loro carriera ha preso il via proprio sul palco dell’Ariston. Quando nel 1997 Paola e Chiara vinsero nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con Amici come prima, avevano rispettivamente 22 e 23, mentre oggi, dopo 26 anni, le sorelle Iezzi ne hanno 48 e 49. Il tempo, chiaramente, è passato e Paola e Chiara sono cambiate moltissimi, pur non perdendo l’anima inconfondibile delle loro canzoni. Il tempo per loro è passato e chiaramente i segni si vedono, ma quando sono salite sul palco dell’Ariston è davvero sembrato che il tempo non sia mai passato. A rimanere invariato è sicuramente il look delle due, iconico con la chioma mora di Paola e quella bionda. Nonostante i segni del tempo, chiaramente visibile, è stato sicuramente emozionante vedere le sorelle Iezzi nuovamente sul palco dell’Ariston dopo 26 anni.

Paola e Chiara rifatte: gli attacchi degli haters

Proprio i cambiamenti intercorsi a Paola e Chiara hanno generato parecchio dibattito sui social. Sin dalla reunion avvenuta con Max Pezzali, che ha portate le due ex coriste degli 883 nel suo tour evento, in molti hanno sottolineato alcuni cambiamenti delle due sorelle che sarebbero da ricondurre alla chirurgia estetica. Chiaramente, considerando l’enormità della vetrina di Sanremo, questa polemica ha trovato ancora più risonanza e sono stati moltissimi, purtroppo, gli attacchi degli haters verso le due sorelle, volti a sottolineare come si vedano evidenti ritocchi chirurgici sulle due. A finire nel mirino sono stati soprattutto il seno di Chiara e la labbra di Paola, ma molti avrebbero evidenziato anche evidenti punturine di filler e cambiamenti al viso. Le due cantanti non si sono mai esposte sula questione, non rivelando se si siano rifatte o meno, ma comunque come al solito non sembra essere assolutamente questo il punto della questione. Se anche i cambiamenti fossero dovuti alla mano del chirurgo estetico, scelta comunque rispettabilissima e libera, sicuramente ciò non toglie nulla alla carica e alla naturalezza delle sorelle Iezzi e soprattutto alla gioia di rivederle insieme dopo aver fatto ballare l’Italia intera tra la fine degli anni 90 e l’inizio dei 2000. Il ritorno all’Ariston per Paola e Chiara è solo il punto d’inizio di un percorso che riporterà in auge le due sorelle, che tra aprile e maggio saranno protagoniste di due attesissimi concerti eventi a Roma e a Milano, per rivivere tutti insieme le emozioni che negli anni le due hanno regalato.