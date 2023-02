Tananai vero nome: origini nobili

Quale è il vero nome del concorrente del Festival di Sanremo 2023 Tananai e quali sono le origini del cantante: in molti credono che sia nobile

Dopo aver esordito lo scorso anno al Festival di Sanremo, Tananai torna quest’anno all’Ariston, stavolta di diritto tra i 22 big e non passando da Sanremo Giovani. In questo ultimo anno abbiamo conosciuto decisamente meglio l’artista, al secolo Alberto Cotta Ramusino, nato a Milano l’8 maggio del 1995. Il doppio cognome ha fatto pensare a moltissimi fan che Tananai abbia delle origini nobili e la domanda si è fatta talmente insistente che lo stesso artista ha provato a svelare la verità intorno alle sue origini nobili, rispondendo a una domanda di Vanity Fair. Il cantante ha svelato che in effetti il padre gli ha parlato di queste presunte origini nobili, ma comunque non c’è una conferma ufficiale. Ad ogni modo, le origini di Tananai potrebbero essere nobili, perché i Cotta Ramusino sono stati una nobile famiglia del milanese le cui tracce si rintracciano all’età del Risorgimento. Poi, col passare degli anni, la genealogia dei Cotta Ramusino si è persa e non è quindi chiaro se Tananai e la sua famiglia siano effettivamente discendenti della nobiltà risorgimentale o se si tratta solo di un caso di omonimia.

Tananai significato

Nobile o meno, Alberto Cotta Ramusino è sicuramente diventato uno degli astri nascenti della musica italiana, consacratosi col nome Tananai, che ha anch’esso un’origine legata alla sua famiglia. Il cantante di Sanremo 2023 ha infatti deciso di chiamarsi Tananai in onore del nonno, che quando era piccolo lo chiamava in questo modo, che in dialetto milanese significa “piccola peste”, ovviamente inteso in modo amorevole. Così, Tananai ha usato il nomignolo datogli dal nonno per farsi strada nel mondo della musica e oggi il suo nome è conosciuto da praticamente tutta Italia. La svolta per il cantante milanese è indubbiamente arrivata proprio al Festival di Sanremo, nell’edizione 2022, quando Tananai si è qualificato alla gara rientrando tra i tre talenti passati da Sanremo Giovani. All’Ariston Tananai ha presentato la sua Se**o Occasionale, canzone che ha chiuso all’ultimo posto della classifica del Festival, ma che ha avuto un successo pazzesco. Tananai si è subito distinto per la sua autoironia, diventando virale sui social, dal video in cui ha festeggiato l’ultimo posto ai numerosi contenuti che posta suoi suoi canali. Se**o Occasionale è stata una delle canzoni più ascoltate dopo il Festival, portando anche al recupero di canzoni del passato come Esagerata e Baby Goddamn. Poi in estate è arrivata la grande hit La dolce vita, con Fedez e Mara Sattei, e il fenomeno Tananai è definitivamente esploso. Ora, dopo un anno ricco di soddisfazioni, che ha visto anche l’uscita del primo disco dell’artista milanese, Rave eclissi, Tananai torna a Sanremo, dove tutto è cominciato, portando la sua canzone Tango. Con più consapevolezza e con la stessa spensieratezza dell’esordio, Tananai sarà protagonista anche quest’anno. Forse c’è qualche incertezza sulle origini nobili di Alberto Cotta Ramusino, ma è indubbio che può diventare un vero e proprio nobile della scena musicale.