Carla Bruni sta ancora con Nicolas Sarkozy? Le ultime

Carla Bruni grazie al matrimonio con Nicolas Sarkozy è stata dal 2008 al 2012 première dame di Francia ma, i due stanno ancora insieme?

Carla Bruni, ex modella e tutt’ora cantante, è salita sul palco di Sanremo 2023 per duettare con Colapesce e Dimartino nella serata delle cover. Sempre stata sotto i riflettori in un modo e nell’altro, chiacchieratissima fu la sua storia con l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy che la portò a diventare première dame di Francia. Ora a distanza di anni molti si chiedono che fine abbiano fatto i due e se stiano ancora insieme. La risposta è sì, proprio in un’intervista rilasciata lo scorso anno al magazine “Vanity Fair” la cantante italiana naturalizzata francese, ha ribadito l’amore che prova per il marito dopo più di dieci anni di matrimonio. Di lui dice che è un uomo super alfa, deve avere sempre tutto sotto controllo ma, ha anche un lato gentile e dolce. La Bruni impazzisce ancora per il marito che definisce sexy. L’ex coppia dell’Eliseo, stando alle parole lei, non litigherebbe quasi mai perché entrambi guardano le cose in modo molto positivo. Insomma, il matrimonio va avanti alla grande, la coppia fa ancora sesso in modo fantastico e si godono le piccole attività quotidiane come le cene nelle trattorie o le serate passate a vedere le serie TV. Il segreto della coppia è che tra i due c’è reciproca ammirazione. Un rapporto che non sembra essere stato messo in pericolo nemmeno quando Sarkozy ha rischiato il carcere per corruzione. Ad ottobre 2020 durante la pandemia Carla Bruni era stata ospite in collegamento da Parigi a Che Tempo Che Fa e proprio durante l’intervista con Fabio Fazio era apparso Nicolas Sarkozy che lasciò anche un brevissimo saluto al pubblico italiano.

Carla Bruni e Sarkozy: storia d’amore

La storia d’amore tra Carla Bruni e Nicolas Sarkozy è iniziata nel 2007 quando i due si sono conosciuti ad una cena a casa del pubblicitario Jacques Seguela e già da quel primo incontro fu un colpo di fulmine, qualche giorno dopo Sarkozy la invita per una passeggiata nei giardini dell’Eliseo dove la conquista con le sue conoscenze in botanica. Trascorrono il Natale insieme in Egitto e Giordania e nel febbraio del 2008 si sposano in una cerimonia privata all’Eliseo e dalla loro unione nasce la figlia Giulia nel 2011. Carla aveva già un figlio, Antoine, avuto da una precedente relazione mentre Sarkozy aveva avuto dall’ex moglie tre figli. La Bruni ha raccontato che quando ha conosciuto Sarkozy, era intenzionata a non sposarsi perché pensava che il matrimonio fosse una prigione mentre lei voleva restare libera di gestire la sua carriera ma, proprio il futuro marito è riuscito a farle cambiare idea, facendola sentire protetta. Il matrimonio con Sarkozy la porta a diventare première dame di Francia, un ruolo che l’ha costretta ad alcune rinunce come ad esempio la possiblità di andare in tour a promuovere i suoi dischi ma che le ha dato anche soddisfazioni. Quando lui rischia di andare in prigione lei lo sostiene pubblicamente accompagnandolo in tribunale e oggi i due dopo quattordici anni insieme sono più felici che mai.